Десна с нетерпением ждет вердикта Комитета по аттестации футбольных клубов

Черниговцы еще не определились с тем, когда начнут подготовку к новому сезону

  • 28.05.2021 12:19
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Десна с нетерпением ждет вердикта Комитета по аттестации футбольных клубов
© ФК Десна Чернигов

В «Десне» с нетерпением ждут решения Комитета по аттестации футбольных клубов, поскольку пока что подопечные Александра Рябоконя еще не получили разрешение на выступление в чемпионате УПЛ в новом сезоне.

Больше не будут защищать цвета «Десны» Максим Имереков и Павел Полегенько. Эстонским легионером Йоонасом Таммом, у которого заканчивается контракт с черниговцами 1 июня, активно интересуется «Ворскла».

Остальные футболисты, которые связаны контрактом с «Десной» до 30 июня, еще ждут приглашения сесть за стол переговоров, или отказа в подписании нового соглашения.

Черниговская команда закончила сезон-2020/2021 в УПЛ на шестом месте и не попала в еврокубки.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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