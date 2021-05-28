Десна с нетерпением ждет вердикта Комитета по аттестации футбольных клубов

В «Десне» с нетерпением ждут решения Комитета по аттестации футбольных клубов, поскольку пока что подопечные Александра Рябоконя еще не получили разрешение на выступление в чемпионате УПЛ в новом сезоне.
Больше не будут защищать цвета «Десны» Максим Имереков и Павел Полегенько. Эстонским легионером Йоонасом Таммом, у которого заканчивается контракт с черниговцами 1 июня, активно интересуется «Ворскла».
Остальные футболисты, которые связаны контрактом с «Десной» до 30 июня, еще ждут приглашения сесть за стол переговоров, или отказа в подписании нового соглашения.
Черниговская команда закончила сезон-2020/2021 в УПЛ на шестом месте и не попала в еврокубки.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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