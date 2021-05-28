Десна с нетерпением ждет вердикта Комитета по аттестации футбольных клубов

В «Десне» с нетерпением ждут решения Комитета по аттестации футбольных клубов, поскольку пока что подопечные Александра Рябоконя еще не получили разрешение на выступление в чемпионате УПЛ в новом сезоне.

Больше не будут защищать цвета «Десны» Максим Имереков и Павел Полегенько. Эстонским легионером Йоонасом Таммом, у которого заканчивается контракт с черниговцами 1 июня, активно интересуется «Ворскла».

Остальные футболисты, которые связаны контрактом с «Десной» до 30 июня, еще ждут приглашения сесть за стол переговоров, или отказа в подписании нового соглашения.

Черниговская команда закончила сезон-2020/2021 в УПЛ на шестом месте и не попала в еврокубки.