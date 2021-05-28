Катарина Завацкая – Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В финале отбора украинка сразится против Анастасии Гасановой из России (№172 WTA). Встреча пройдет на корте №11 третьим запуском после матча ATP Черундоло – Джаннесси. Ориентировочное время начала – не ранее 14:30 по Киеву.
Ранее теннисистки встречались один раз, победила россиянка.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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