Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Хуже, чем на прошлых Евро быть не может»

36-летний экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о шансах национальной команды на Евро-2020.

«Радует тот факт, что в хорошей форме пребывают лидеры нашей сборной Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Также важно, чтобы к старту соревнований набрал оптимальные кондиции Тарас Степаненко.

Игра с Нидерландами? Это стартовый матч турнира для обеих сборных. Да, нидерландцы считаются фаворитами этого противостояния, но и нашей команде неплохо было бы в этом поединке добиться положительного результата, чтобы потом была большая уверенность. Это стало бы серьезной заявкой на выход из группы.

Хуже, чем на прошлых наших чемпионатах Европы быть уже не может (улыбается). Думаю, что сейчас все как минимум ждут от сине-желтых выхода из группы. Потом? Конечно, многое зависит от того, кто достанется в соперники. Но я мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира…», - сказал Федецкий.

Напомним, что перед Евро-2020 из-за травм сборная Украины потеряла Виталия Буяльского, Евгения Коноплянку и Виктора Коваленко.