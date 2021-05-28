Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Хуже, чем на прошлых Евро быть не может»

Эксперт поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на чемпионате

  • 28.05.2021 09:57
  • 566 просмотров
  • 9 комментариев
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Хуже, чем на прошлых Евро быть не может»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался о шансах национальной команды на Евро-2020.

«Радует тот факт, что в хорошей форме пребывают лидеры нашей сборной Александр Зинченко и Руслан Малиновский. Также важно, чтобы к старту соревнований набрал оптимальные кондиции Тарас Степаненко.  

Игра с Нидерландами? Это стартовый матч турнира для обеих сборных. Да, нидерландцы считаются фаворитами этого противостояния, но и нашей команде неплохо было бы в этом поединке добиться положительного результата, чтобы потом была большая уверенность. Это стало бы серьезной заявкой на выход из группы.

Хуже, чем на прошлых наших чемпионатах Европы быть уже не может (улыбается). Думаю, что сейчас все как минимум ждут от сине-желтых выхода из группы. Потом? Конечно, многое зависит от того, кто достанется в соперники. Но я мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира…», - сказал Федецкий.   

Напомним, что перед Евро-2020 из-за травм сборная Украины потеряла Виталия БуяльскогоЕвгения Коноплянку и Виктора Коваленко.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 10:39
    0
    bolelschik, 28.05.2021 10:17
    Этот тот, который год назад заверял, что Шахтер еще много лет будет доминировать в украинском футболе
    Да, смешной персонаж
    Ссылка
    XBanat
      XBanat, 28.05.2021 10:38
    0
    Думаю будет ещё намного хуже чем пять лет назад после евро Шева покинет сборную и перейдет куда-то в италию
    Ссылка
    Shara
      Shara, 28.05.2021 10:37
    0
    bolelschik, 28.05.2021 10:17
    Этот тот, который год назад заверял, что Шахтер еще много лет будет доминировать в украинском футболе
    Если Суркис не раскошелится на усиление, то у Шахты большущий шанс выйти вперед. Нельзя все повесить на деда, он и так выжал все, что можно.
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 28.05.2021 10:23
    -1
    Не каркай Тёма, просто не каркай!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.05.2021 10:21
    0
    xvalenok01, 28.05.2021 10:08
    Какой же он пессимист.
    попробуй вначале прочитать то что собираешься комментировать
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.05.2021 10:20
    0
    да, блд...я хорошо помню ЕВРО 2016..На день раньше уехал с Марселя, сгорая от стыда...
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 28.05.2021 10:17
    -1
    Этот тот, который год назад заверял, что Шахтер еще много лет будет доминировать в украинском футболе
    Ссылка
    xvalenok01
      xvalenok01, 28.05.2021 10:08
    -2
    Какой же он пессимист.
    Ссылка
    ihor5235
      ihor5235, 28.05.2021 10:04
    -3
    Мой прогноз: Украина-Нидерланды 0:3: Украина-Австрия 0:2; Украина-Северная Македония 1:1
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 10:39
    0
    bolelschik, 28.05.2021 10:17
    Этот тот, который год назад заверял, что Шахтер еще много лет будет доминировать в украинском футболе
    Да, смешной персонаж
    Ссылка
    XBanat
      XBanat, 28.05.2021 10:38
    0
    Думаю будет ещё намного хуже чем пять лет назад после евро Шева покинет сборную и перейдет куда-то в италию
    Ссылка
    Shara
      Shara, 28.05.2021 10:37
    0
    bolelschik, 28.05.2021 10:17
    Этот тот, который год назад заверял, что Шахтер еще много лет будет доминировать в украинском футболе
    Если Суркис не раскошелится на усиление, то у Шахты большущий шанс выйти вперед. Нельзя все повесить на деда, он и так выжал все, что можно.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.05.2021 10:21
    0
    xvalenok01, 28.05.2021 10:08
    Какой же он пессимист.
    попробуй вначале прочитать то что собираешься комментировать
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 28.05.2021 10:20
    0
    да, блд...я хорошо помню ЕВРО 2016..На день раньше уехал с Марселя, сгорая от стыда...
    Ссылка
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