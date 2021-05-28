Наполи согласовал контракт со Спаллетти

Известный итальянский тренер Лучано Спаллетти в ближайшее время возглавит «Наполи».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, специалист согласовал двухлетний контракт с клубом.

Напомним, что предыдущий главный тренер «Наполи», Дженнаро Гаттузо, покинул команду после того, как не сумел вывести команду в Лигу чемпионов.

В тренерский штаб Лучано Спаллетти войдут минимум шесть человек.

Спаллетти не тренировал с 2019 года, когда был отправлен в отставку с поста наставника «Интера». Также специалист в ходе своей карьеры возглавлял «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи» и российский «Зенит».