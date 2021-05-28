Консейсау может возглавить Интер

Итальянскому «Интеру», который ищет нового главного тренера, была предложена кандидатура наставника «Порту» Сержиу Консейсау.
Португальский клуб, в свою очередь, обсуждает продление контракта с 46-летним специалистом, по которому он будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон.
Ранее появилась информация, что Консейсау может возглавить «Наполи».
Консейсау не тренировал клубы Серии А, но в качестве игрока выступал в Италии за «Лацио», «Парму» и «Интер».
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Источник — Twitter
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