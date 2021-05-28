Тоттенхэм расстался с двумя игроками

Английский «Тоттенхэм Хотспур» объявил, что Дэнни Роуз и Пауло Гассанига не останутся в клубе. Их нынешние контракты истекают 30 июня.
«Клуб может подтвердить уход Данни Роуза и Пауло Гассаниги. Мы благодарим Данни и Пауло за их службу и желаем им всего хорошего в будущем», - сказано в заявлении «Тоттенхэма».
30-летний Роуз провел за лондонский клуб 213 матчей, а 29-летний Гассанига отыграл 37 матчей.
Ранее сообщалось, что Почеттино провел переговоры с руководством «Тоттенхэма».
Источник — ФК Тоттенхэм
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