Тоттенхэм расстался с двумя игроками

Дэнни Роуз и Пауло Гассанига покинули «шпор»

  • 28.05.2021 04:40
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Тоттенхэм расстался с двумя игроками
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дэнни Роуз

Английский «Тоттенхэм Хотспур» объявил, что Дэнни Роуз и Пауло Гассанига не останутся в клубе. Их нынешние контракты истекают 30 июня.

«Клуб может подтвердить уход Данни Роуза и Пауло Гассаниги. Мы благодарим Данни и Пауло за их службу и желаем им всего хорошего в будущем», - сказано в заявлении «Тоттенхэма».

30-летний Роуз провел за лондонский клуб 213 матчей, а 29-летний Гассанига отыграл 37 матчей.

Ранее сообщалось, что Почеттино провел переговоры с руководством «Тоттенхэма».

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Источник — ФК Тоттенхэм

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