Тоттенхэм расстался с двумя игроками

Английский «Тоттенхэм Хотспур» объявил, что Дэнни Роуз и Пауло Гассанига не останутся в клубе. Их нынешние контракты истекают 30 июня.

«Клуб может подтвердить уход Данни Роуза и Пауло Гассаниги. Мы благодарим Данни и Пауло за их службу и желаем им всего хорошего в будущем», - сказано в заявлении «Тоттенхэма».

30-летний Роуз провел за лондонский клуб 213 матчей, а 29-летний Гассанига отыграл 37 матчей.

Ранее сообщалось, что Почеттино провел переговоры с руководством «Тоттенхэма».