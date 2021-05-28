Манчестер Юнайтед продлит контракт с Сульшером

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером.

Действующее соглашение норвежского специалиста истекает через год, клуб намерен продлить его на три года и предоставить значительную финансовую поддержку в летнее трансферное окно.

Нападающий, защитник и центральный полузащитник были определены как ключевые области, которые нужно усилить.

В прошедшем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством Сульшера занял 2-е место, а в Лиге Европы дошел до финала, где проиграл испанскому «Вильярреалу» (1:1, пен - 10:11).