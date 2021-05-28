Зидан может возглавить ПСЖ

Французский специалист может сменить Маурисио Почеттино на тренерском мостике парижан

  • 28.05.2021 02:22
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Зидан может возглавить ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан, который накануне официально ушел из мадридского «Реала», может продолжить тренерскую карьеру в ПСЖ.

«ПСЖ присматривается к Зидану в качестве нового тренера. А Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм», который уже работает над этим вопросом.

При этом Почеттино также находится в шорт-листе мадридского «Реала» вместе с Конте и Раулем.

Что касается Зидана, то в ПСЖ он может сыграть ключевую роль для продления контракта с Мбаппе», - написал итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 годы и с 2019-го по 2021-й. Сезон 2020/2021 мадридский клуб завершил без трофеев, хотя и дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

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Источник — Twitter

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