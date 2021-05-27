Турция – Азербайджан – 2:1. Видео голов и обзор матча

Национальная команда Турции переиграла Азербайджан (2:1) в товарищеском матче накануне Евро-2020.
Поединок проходил на стадионе «Бахчешехир Окуллари» в Аланье. Турки пропустили первыми, но уже в первом тайме ответили двумя забитыми голами.
На Евро-2020 Турция будет играть в группе A с командами Италии, Уэльса и Швейцарии.
Товарищеский матч
27 мая, Аланья
Турция – Азербайджан – 2:1
Голы: Дервишоглу, 34, Айхан, 45 – Махмедов, 28.
ГОЛ! 0:1. Махмедов, 28 мин.
ГОЛ! 1:1. Дервишоглу, 34 мин.
ГОЛ! 2:1. Айхан, 45 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Каан Айхан (Турция).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Дервисоглу (Турция).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмин Махмудов (Азербайджан).
Источник — Sport.ua
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