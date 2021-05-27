Турция
2 : 1
Азербайджан
27.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Турция – Азербайджан – 2:1. Видео голов и обзор матча

Поединок проходил на стадионе «Бахчешехир Окуллари» в Аланье

  • 27.05.2021 23:14
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Турция – Азербайджан – 2:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная команда Турции переиграла Азербайджан (2:1) в товарищеском матче накануне Евро-2020.

Поединок проходил на стадионе «Бахчешехир Окуллари» в Аланье. Турки пропустили первыми, но уже в первом тайме ответили двумя забитыми голами.

На Евро-2020 Турция будет играть в группе A с командами Италии, Уэльса и Швейцарии.

Товарищеский матч

27 мая, Аланья

Турция – Азербайджан – 2:1

Голы: Дервишоглу, 34, Айхан, 45 – Махмедов, 28.

ГОЛ! 0:1. Махмедов, 28 мин.

ГОЛ! 1:1. Дервишоглу, 34 мин.

ГОЛ! 2:1. Айхан, 45 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
44' ГОЛ ! Мяч забил Каан Айхан (Турция).
34' ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Дервисоглу (Турция).
28' ГОЛ ! Мяч забил Эмин Махмудов (Азербайджан).
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Источник — Sport.ua

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