Турция переиграла Азербайджан в товарищеском матче накануне Евро-2020

Национальная команда Турции переиграла Азербайджан (2:1) в товарищеском матче накануне Евро-2020.

Поединок проходил на стадионе «Бахчешехир Окуллари» в Аланье. Турки пропустили первыми, но уже в первом тайме ответили двумя забитыми голами.

На Евро-2020 Турция будет играть в группе A с командами Италии, Уэльса и Швейцарии.

Товарищеский матч

27 мая, Аланья

Турция – Азербайджан – 2:1

Голы: Дервишоглу, 34, Айхан, 45 – Махмедов, 28.