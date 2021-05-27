Турция переиграла Азербайджан в товарищеском матче накануне Евро-2020

Национальная команда Турции переиграла Азербайджан (2:1) в товарищеском матче накануне Евро-2020.
Поединок проходил на стадионе «Бахчешехир Окуллари» в Аланье. Турки пропустили первыми, но уже в первом тайме ответили двумя забитыми голами.
На Евро-2020 Турция будет играть в группе A с командами Италии, Уэльса и Швейцарии.
Товарищеский матч
27 мая, Аланья
Турция – Азербайджан – 2:1
Голы: Дервишоглу, 34, Айхан, 45 – Махмедов, 28.
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Источник — Sport.ua
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