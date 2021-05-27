Металлист 1925, Волынь и даже Николаев. Кто претендует на выход в УПЛ

По итогам 28-го тура Первой лиги место в УПЛ себе гарантировали «Верес» и «Черноморец». Осталась лишь одна позиция, на которую претендует целый ряд клубов.

Главным претендентом на последнее место в топ-3 является «Металлист 1925», у которого 53 пункта и матчи против «Кремня» и «ВПК-Агро».

4-е место сейчас занимает «Агробизнес». Команда набрала 51 очко, а до конца чемпионат сыграет против «Нивы» и «Николаева».

Отметим 5-е место «Николаева», который здорово проводит вторую часть сезона. Команда имеет 49 пунктов и еще три встречи до конца, но среди соперников будут «Агробизнес» и «Волынь».

«Альянс», у которого 47 очков и два матча, в теории может догнать «Металлист 1925», но по личным встречам харьковчане будут выше, поэтому команда из Липовой Долины точно вне гонки за УПЛ.

А вот «Волынь» имеет 46 очков и три матча до конца. Команда Василия Сачко финиширует битвами против «Николаева», «Прикарпатья» и «Черноморца».

Турнирный расклад: «Верес» (59 очков, уже в УПЛ), «Черноморец» (58 очков, уже в УПЛ), «Металлист 1925» (53 очка и 2 матча), «Агробизнес» (51 пункт и 2 матча), «Николаев» (49 очков и 3 матча), «Волынь» (46 очков и три матча).