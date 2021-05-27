Ванкувер Уайткэпс сделал Шахтеру предложение по Алану Патрику

30-летний бразилец в ближайшее время может перебраться в заокеанскую МЛС

  • 27.05.2021 21:07
  • 3678 просмотров
  • 18 комментариев
Ванкувер Уайткэпс сделал Шахтеру предложение по Алану Патрику
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Клуб заокеанской МЛС «Ванкувер Уайткэпс» направил донецкому «Шахтеру» официальное предложение о переходе 30-летнего бразильского полузащитника Алана Патрика.

Канадский клуб предлагает «Шахтеру» отпустить Патрика в аренду на ближайшие 18 месяцев, после чего «Ванкувер Уайткэпс» подпишет с хавбеком полноценный двухлетний контракт.

При этом, на протяжении срока аренды «Ванкувер Уайткэпс» возьмет на себя 100% суммы заработной платы Патрика в «Шахтере».

Канадский клуб ожидает получить ответ от «горняков» в ближайшее время, потому как надеется осуществить трансфер до 1 июня – даты, когда в МЛС завершается период заявок на текущий сезон.

Отметим, что контракт Алана Патрика с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Оценочная стоимость хавбека на Transfermarkt составляет 8 миллионов евро. Бразилец выступает за «горняков» с лета 2011 года с перерывами на многочисленные аренды.

В УПЛ-2020/21 Алан Патрик провел 21 матч, в которых отличился 4 голами и 8 результативными передачами, став лучшим ассистентом турнира.

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Источник — Território MLS

(16 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 22:32
    0
    Face Control, 27.05.2021 22:29
    Ага, ближайший месяц многое покажет что да как, сейчас остаётся только ждать...
    Ну и многое зависит от бюджета и выделенных $ на трансферы, отсюда и вектор возможный, бо много конечно не нагонишь игроков из той же серии а за недорого да и надо ли, то тоже вопрос
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:29
    0
    dd dent, 27.05.2021 22:27
    Главное в таких случаях палку только не перегнуть, а вообще не привычно будет увидеть шахту с европейскими игроками, если до этого дойдёт конечно
    Ага, ближайший месяц многое покажет что да как, сейчас остаётся только ждать...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 22:27
    0
    Face Control, 27.05.2021 22:16
    Да, это очевидно что будет чистка, давно пора скинуть весь балласт... Вообще для меня самое крутое, что итальянец авторитарный тренер, Шахтёру этого очень не хватало.
    Главное в таких случаях палку только не перегнуть, а вообще не привычно будет увидеть шахту с европейскими игроками, если до этого дойдёт конечно
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 22:26
    0
    В Ванкувере жить - это мечта. Ванкувер считается самым лучшим городом в мире для жизни
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:21
    -1
    _Funny_Cat, 27.05.2021 22:19
    по сути сейчас лучший в чемпионате(С)
    Немытое, ты как обычно, кстати, как в баньке дела?
    ———————————————
    Лучший ассистент прошлого сезона в УПЛ бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик, скорее всего, продолжит карьеру в североамериканской высшей лиге - МЛС.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 27.05.2021 22:19
    -1
    Face Control, 27.05.2021 22:08
    Хз, но Алан невероятно толковый на поле, он шикарно видит поле, чего только одни асисты его стоят, по сути сейчас лучший в чемпионате. А что по нему думает Де Дзерби время покет, если отдадут в аренду явно по его согласию, мб уже кого-то присмотрели.
    по сути сейчас лучший в чемпионате(С)
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 27.05.2021 22:19
    0
    Вот это супер условия Они могут не ждать 1 июня они посланы сразу после озвучивания условий
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:16
    0
    dd dent, 27.05.2021 22:13
    Если захотят сдыхаться, а заодно разгрузить зп ведомость и освободить под кого-то место, то вариант отличный, тем более что $ если и дадут то копейки, хотя под конец действительно вроде играть начал, как поуходили постепенно все более сильные бразилы. Вероятнее всего тренер решение выдаст, чистка рядов у вас будет однозначно ж
    Да, это очевидно что будет чистка, давно пора скинуть весь балласт... Вообще для меня самое крутое, что итальянец авторитарный тренер, Шахтёру этого очень не хватало.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 22:13
    0
    Face Control, 27.05.2021 22:08
    Хз, но Алан невероятно толковый на поле, он шикарно видит поле, чего только одни асисты его стоят, по сути сейчас лучший в чемпионате. А что по нему думает Де Дзерби время покет, если отдадут в аренду явно по его согласию, мб уже кого-то присмотрели.
    Если захотят сдыхаться, а заодно разгрузить зп ведомость и освободить под кого-то место, то вариант отличный, тем более что $ если и дадут то копейки, хотя под конец действительно вроде играть начал, как поуходили постепенно все более сильные бразилы. Вероятнее всего тренер решение выдаст, чистка рядов у вас будет однозначно ж
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:08
    0
    dd dent, 27.05.2021 22:05
    Если сравнивать с теми бразилами с которыми покупался и они были проданы за большие $, то он весьма средний игрок. Думаешь итал не отсеет его, а будет в основе?
    Хз, но Алан невероятно толковый на поле, он шикарно видит поле, чего только одни асисты его стоят, по сути сейчас лучший в чемпионате. А что по нему думает Де Дзерби время покет, если отдадут в аренду явно по его согласию, мб уже кого-то присмотрели.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 22:05
    0
    Face Control, 27.05.2021 22:03
    Патрик плохой игрок?
    Если сравнивать с теми бразилами с которыми покупался и они были проданы за большие $, то он весьма средний игрок. Думаешь итал не отсеет его, а будет в основе?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:03
    -1
    dd dent, 27.05.2021 21:21
    прикольно хотят игрока ценой в 8 за бесплатно) хотя безусловно он не стоит и близко таких $ ща
    Патрик плохой игрок?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:02
    -1
    _Funny_Cat, 27.05.2021 21:14
    Как раз его уровень .
    Надеюсь перейдёт , а то ещё не дай Бог натурализуют
    О, вылезло из баньки снова унижаться?
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 27.05.2021 21:45
    0
    И здесь канадцы украинцам стараются помочь. Забрать бразильца надо и желательно шахтеру кого то на его место с украинским паспортом. А то пока не видно кто же будет в УПЛ играть из украинцев. Ну или Витю вернуть
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 21:28
    +1
    steelmaker, 27.05.2021 21:25
    ну, не бесплатно, а за зарплату. Так что Шахтеру есть над чем думать - ведь шанс разгрузить ведомость неплохой, да и не факт, что Патрик будет нужен Де Дзерби
    Если на него там и правда рассчитывают то определенная логика платить зп «своему» игроку, а понадобится ли покажут сборы
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 27.05.2021 21:25
    0
    dd dent, 27.05.2021 21:21
    прикольно хотят игрока ценой в 8 за бесплатно) хотя безусловно он не стоит и близко таких $ ща
    ну, не бесплатно, а за зарплату. Так что Шахтеру есть над чем думать - ведь шанс разгрузить ведомость неплохой, да и не факт, что Патрик будет нужен Де Дзерби
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 21:21
    -1
    прикольно хотят игрока ценой в 8 за бесплатно) хотя безусловно он не стоит и близко таких $ ща
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 27.05.2021 21:14
    -3
    Как раз его уровень .
    Надеюсь перейдёт , а то ещё не дай Бог натурализуют
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 21:28
    +1
    steelmaker, 27.05.2021 21:25
    ну, не бесплатно, а за зарплату. Так что Шахтеру есть над чем думать - ведь шанс разгрузить ведомость неплохой, да и не факт, что Патрик будет нужен Де Дзерби
    Если на него там и правда рассчитывают то определенная логика платить зп «своему» игроку, а понадобится ли покажут сборы
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 22:32
    0
    Face Control, 27.05.2021 22:29
    Ага, ближайший месяц многое покажет что да как, сейчас остаётся только ждать...
    Ну и многое зависит от бюджета и выделенных $ на трансферы, отсюда и вектор возможный, бо много конечно не нагонишь игроков из той же серии а за недорого да и надо ли, то тоже вопрос
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:29
    0
    dd dent, 27.05.2021 22:27
    Главное в таких случаях палку только не перегнуть, а вообще не привычно будет увидеть шахту с европейскими игроками, если до этого дойдёт конечно
    Ага, ближайший месяц многое покажет что да как, сейчас остаётся только ждать...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 22:27
    0
    Face Control, 27.05.2021 22:16
    Да, это очевидно что будет чистка, давно пора скинуть весь балласт... Вообще для меня самое крутое, что итальянец авторитарный тренер, Шахтёру этого очень не хватало.
    Главное в таких случаях палку только не перегнуть, а вообще не привычно будет увидеть шахту с европейскими игроками, если до этого дойдёт конечно
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 22:26
    0
    В Ванкувере жить - это мечта. Ванкувер считается самым лучшим городом в мире для жизни
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 27.05.2021 22:19
    0
    Вот это супер условия Они могут не ждать 1 июня они посланы сразу после озвучивания условий
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:16
    0
    dd dent, 27.05.2021 22:13
    Если захотят сдыхаться, а заодно разгрузить зп ведомость и освободить под кого-то место, то вариант отличный, тем более что $ если и дадут то копейки, хотя под конец действительно вроде играть начал, как поуходили постепенно все более сильные бразилы. Вероятнее всего тренер решение выдаст, чистка рядов у вас будет однозначно ж
    Да, это очевидно что будет чистка, давно пора скинуть весь балласт... Вообще для меня самое крутое, что итальянец авторитарный тренер, Шахтёру этого очень не хватало.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 22:13
    0
    Face Control, 27.05.2021 22:08
    Хз, но Алан невероятно толковый на поле, он шикарно видит поле, чего только одни асисты его стоят, по сути сейчас лучший в чемпионате. А что по нему думает Де Дзерби время покет, если отдадут в аренду явно по его согласию, мб уже кого-то присмотрели.
    Если захотят сдыхаться, а заодно разгрузить зп ведомость и освободить под кого-то место, то вариант отличный, тем более что $ если и дадут то копейки, хотя под конец действительно вроде играть начал, как поуходили постепенно все более сильные бразилы. Вероятнее всего тренер решение выдаст, чистка рядов у вас будет однозначно ж
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:08
    0
    dd dent, 27.05.2021 22:05
    Если сравнивать с теми бразилами с которыми покупался и они были проданы за большие $, то он весьма средний игрок. Думаешь итал не отсеет его, а будет в основе?
    Хз, но Алан невероятно толковый на поле, он шикарно видит поле, чего только одни асисты его стоят, по сути сейчас лучший в чемпионате. А что по нему думает Де Дзерби время покет, если отдадут в аренду явно по его согласию, мб уже кого-то присмотрели.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 22:05
    0
    Face Control, 27.05.2021 22:03
    Патрик плохой игрок?
    Если сравнивать с теми бразилами с которыми покупался и они были проданы за большие $, то он весьма средний игрок. Думаешь итал не отсеет его, а будет в основе?
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 27.05.2021 21:45
    0
    И здесь канадцы украинцам стараются помочь. Забрать бразильца надо и желательно шахтеру кого то на его место с украинским паспортом. А то пока не видно кто же будет в УПЛ играть из украинцев. Ну или Витю вернуть
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 27.05.2021 21:25
    0
    dd dent, 27.05.2021 21:21
    прикольно хотят игрока ценой в 8 за бесплатно) хотя безусловно он не стоит и близко таких $ ща
    ну, не бесплатно, а за зарплату. Так что Шахтеру есть над чем думать - ведь шанс разгрузить ведомость неплохой, да и не факт, что Патрик будет нужен Де Дзерби
    Ссылка
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