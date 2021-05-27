Ванкувер Уайткэпс сделал Шахтеру предложение по Алану Патрику

Клуб заокеанской МЛС «Ванкувер Уайткэпс» направил донецкому «Шахтеру» официальное предложение о переходе 30-летнего бразильского полузащитника Алана Патрика.

Канадский клуб предлагает «Шахтеру» отпустить Патрика в аренду на ближайшие 18 месяцев, после чего «Ванкувер Уайткэпс» подпишет с хавбеком полноценный двухлетний контракт.

При этом, на протяжении срока аренды «Ванкувер Уайткэпс» возьмет на себя 100% суммы заработной платы Патрика в «Шахтере».

Канадский клуб ожидает получить ответ от «горняков» в ближайшее время, потому как надеется осуществить трансфер до 1 июня – даты, когда в МЛС завершается период заявок на текущий сезон.

Отметим, что контракт Алана Патрика с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Оценочная стоимость хавбека на Transfermarkt составляет 8 миллионов евро. Бразилец выступает за «горняков» с лета 2011 года с перерывами на многочисленные аренды.

В УПЛ-2020/21 Алан Патрик провел 21 матч, в которых отличился 4 голами и 8 результативными передачами, став лучшим ассистентом турнира.