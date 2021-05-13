Четвертый год подряд лучшим ассистентом чемпионата стал игрок Шахтера

В сезоне-2020/21 полузащитник горняков Алан Патрик сделал 8 голевых передач

  • 13.05.2021 17:24
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Четвертый год подряд лучшим ассистентом чемпионата стал игрок Шахтера
© ФК Шахтер. Алан Патрик

Четвертый год подряд лучшим ассистентом чемпионата стал игрок «Шахтера». Эстафету у Марлоса (2017/18) и Тайсона (2018/19 и 2019/20) принял Алан Патрик, сделавший 8 голевых передач. Надо отметить, что последний раз лауреат в этой номинации побеждал со столь невысоким результатом в сезоне-2008/09 (Артем Милевский).

К слову, ряд изменений произошел в исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы. Так, Марлос вышел на 6-ю позицию, обойдя Желько Любеновича, а Денис Кожанов делит теперь 10-ю строчку с Виллианом.

Лучшие ассистенты сезона-2020/21

 

Игрок

 Клуб

ГП

И

1.

АЛАН ПАТРИК

Шахтер

8

21

2.

Алексей ГУЦУЛЯК

Десна

7

24

3.

Кирилл КОВАЛЕЦ

Александрия

6

18

4.

Андрей БОГДАНОВ

Колос

6

19

5.

Фране ЧИРЬЯК

Львов

6

20

6.

Владислав КАБАЕВ

Заря

6

21

Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)

 

Игрок

Клубы

ГП

1.

Дарио СРНА

Шахтер

88

2.

ТАЙСОН

Металлист/Шахтер

68

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

57

4.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр/Таврия/Черноморец/ Металлист

52

5.

Руслан РОТАНЬ

Днепр/Динамо

50

6.

МАРЛОС

Металлист/Шахтер

48

7.

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Кривбасс/Таврия/ Александрия/Заря

47

8.

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

44

 

Максим ШАЦКИХ

Динамо/Арсенал/Говерла

44

10.

ВИЛЛИАН

Шахтер

42

 

Денис КОЖАНОВ

Карпаты/Ильичевец/Севастополь/

42

 

 

Верес/Минай

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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