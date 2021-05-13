Четвертый год подряд лучшим ассистентом чемпионата стал игрок «Шахтера». Эстафету у Марлоса (2017/18) и Тайсона (2018/19 и 2019/20) принял Алан Патрик, сделавший 8 голевых передач. Надо отметить, что последний раз лауреат в этой номинации побеждал со столь невысоким результатом в сезоне-2008/09 (Артем Милевский).

К слову, ряд изменений произошел в исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы. Так, Марлос вышел на 6-ю позицию, обойдя Желько Любеновича, а Денис Кожанов делит теперь 10-ю строчку с Виллианом.

Лучшие ассистенты сезона-2020/21

Игрок Клуб ГП И 1. АЛАН ПАТРИК Шахтер 8 21 2. Алексей ГУЦУЛЯК Десна 7 24 3. Кирилл КОВАЛЕЦ Александрия 6 18 4. Андрей БОГДАНОВ Колос 6 19 5. Фране ЧИРЬЯК Львов 6 20 6. Владислав КАБАЕВ Заря 6 21

Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)