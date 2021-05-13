Четвертый год подряд лучшим ассистентом чемпионата стал игрок «Шахтера». Эстафету у Марлоса (2017/18) и Тайсона (2018/19 и 2019/20) принял Алан Патрик, сделавший 8 голевых передач. Надо отметить, что последний раз лауреат в этой номинации побеждал со столь невысоким результатом в сезоне-2008/09 (Артем Милевский).
К слову, ряд изменений произошел в исторической табели о рангах, которая берет начало с сезона-2004/05, когда более-менее тщательно стали подсчитывать результативные пасы. Так, Марлос вышел на 6-ю позицию, обойдя Желько Любеновича, а Денис Кожанов делит теперь 10-ю строчку с Виллианом.
Лучшие ассистенты сезона-2020/21
|
|
Игрок
|
Клуб
|
ГП
|
И
|
1.
|
АЛАН ПАТРИК
|
Шахтер
|
8
|
21
|
2.
|
Алексей ГУЦУЛЯК
|
Десна
|
7
|
24
|
3.
|
Кирилл КОВАЛЕЦ
|
Александрия
|
6
|
18
|
4.
|
Андрей БОГДАНОВ
|
Колос
|
6
|
19
|
5.
|
Фране ЧИРЬЯК
|
Львов
|
6
|
20
|
6.
|
Владислав КАБАЕВ
|
Заря
|
6
|
21
Лучшие ассистенты УПЛ за историю (начиная с сезона 2004/05)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
ГП
|
1.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
88
|
2.
|
ТАЙСОН
|
Металлист/Шахтер
|
68
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
57
|
4.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр/Таврия/Черноморец/ Металлист
|
52
|
5.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр/Динамо
|
50
|
6.
|
МАРЛОС
|
Металлист/Шахтер
|
48
|
7.
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Кривбасс/Таврия/ Александрия/Заря
|
47
|
8.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
44
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо/Арсенал/Говерла
|
44
|
10.
|
ВИЛЛИАН
|
Шахтер
|
42
|
|
Денис КОЖАНОВ
|
Карпаты/Ильичевец/Севастополь/
|
42
|
|
|
Верес/Минай
|
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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