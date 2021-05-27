Рекорд сезона. Матч Металлист 1925 - Черноморец посетили 13 тысяч фанов

На матч Первой лиги между «Металлистом 1925» и «Черноморцем» собралась рекордная аудитория для игр чемпионатов Украины нынешнего сезона.

Сообщается, что игру посетили 13 174 человека.

Такой результат позволил обновить недавний рекорд сезона в исполнении «Металла». Матч команды Второй лиги против «Балкан» посетили 12 356 человек.

