Рекорд сезона. Матч Металлист 1925 - Черноморец посетили 13 тысяч фанов

Обе команды сражаются за место в УПЛ

  • 27.05.2021 20:27
  • 1066 просмотров
  • 6 комментариев
Рекорд сезона. Матч Металлист 1925 - Черноморец посетили 13 тысяч фанов
© metalist1925.com

На матч Первой лиги между «Металлистом 1925» и «Черноморцем» собралась рекордная аудитория для игр чемпионатов Украины нынешнего сезона.

Сообщается, что игру посетили 13 174 человека.

Такой результат позволил обновить недавний рекорд сезона в исполнении «Металла». Матч команды Второй лиги против «Балкан» посетили 12 356 человек.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    maxno
      maxno, 27.05.2021 20:59
    0
    29.06.2021 рекорд будет поставлен новый матч МЕТАЛЛ-КРИВБАСС
    Ссылка
    ctrag-o9
      ctrag-o9, 27.05.2021 20:55
    0
    Yura Юрий, 27.05.2021 20:54
    да нет, с посещаемостью в Одессе всегда было выше среднего
    Так выше среднего по теперешнем временам это аж полтарушка ...
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 27.05.2021 20:54
    +1
    ctrag-o9, 27.05.2021 20:50
    И приходить болел в упл будет аж ..... больше чем на колос.
    да нет, с посещаемостью в Одессе всегда было выше среднего
    Ссылка
    ctrag-o9
      ctrag-o9, 27.05.2021 20:50
    0
    Аа Бб, 27.05.2021 20:46
    А Черноморец обеспечил себе УПЛ.
    И приходить болел в упл будет аж ..... больше чем на колос.
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.05.2021 20:46
    +1
    А Черноморец обеспечил себе УПЛ.
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.05.2021 20:45
    +3
    Металл в субботу обновит рекорд.
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.05.2021 20:45
    +3
    Металл в субботу обновит рекорд.
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 27.05.2021 20:54
    +1
    ctrag-o9, 27.05.2021 20:50
    И приходить болел в упл будет аж ..... больше чем на колос.
    да нет, с посещаемостью в Одессе всегда было выше среднего
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 27.05.2021 20:46
    +1
    А Черноморец обеспечил себе УПЛ.
    Ссылка
    maxno
      maxno, 27.05.2021 20:59
    0
    29.06.2021 рекорд будет поставлен новый матч МЕТАЛЛ-КРИВБАСС
    Ссылка
    ctrag-o9
      ctrag-o9, 27.05.2021 20:55
    0
    Yura Юрий, 27.05.2021 20:54
    да нет, с посещаемостью в Одессе всегда было выше среднего
    Так выше среднего по теперешнем временам это аж полтарушка ...
    Ссылка
    ctrag-o9
      ctrag-o9, 27.05.2021 20:50
    0
    Аа Бб, 27.05.2021 20:46
    А Черноморец обеспечил себе УПЛ.
    И приходить болел в упл будет аж ..... больше чем на колос.
    Ссылка
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