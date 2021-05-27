Рекорд сезона. Матч Металлист 1925 - Черноморец посетили 13 тысяч фанов

На матч Первой лиги между «Металлистом 1925» и «Черноморцем» собралась рекордная аудитория для игр чемпионатов Украины нынешнего сезона.
Сообщается, что игру посетили 13 174 человека.
Такой результат позволил обновить недавний рекорд сезона в исполнении «Металла». Матч команды Второй лиги против «Балкан» посетили 12 356 человек.
13174 глядачів на матчі "Металіст 1925" (Харків) - "Чорноморець" (Одеса) у #першаліга!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) May 27, 2021
Від сезону 2018/19 не було такої аудиторії!
(тоді цей же клуб зібрав 22362 глядачів на матчі із СК "Дніпро-1" - 1:2) pic.twitter.com/VvdZox3RRM
Источник — Sport.ua
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