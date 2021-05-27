Михаил МУДРИК: «Очень стыдно за результат сборной Украины»

Хавбек разочарован поражением

  • 27.05.2021 19:48
  • 1761 просмотр
  • 2 комментария
Михаил МУДРИК: «Очень стыдно за результат сборной Украины»
© uaf.ua

Хавбек сборной Украины U-21 Михаил Мудрик прокомментировал поражение от Азербайджана в первом матче мемориала Лобановского.

«У всех было желание, мы старались выполнить установку тренера. Возможно, где-то Азербайджан нас больше переиграл тактически, лучше подготовился, поэтому мы и проиграли».

«Очень стыдно за результат. Какой бы турнир не был, товарищеский или официальный, мы не можем проигрывать. Мы защищаем честь Украины и в каждом матче должны доказывать, что достойны находиться здесь. Должны побеждать в каждой игре, какого бы формата она ни была. Во втором поединке надо только выигрывать», - сказал Мудрик.

28 мая команда сыграет против Узбекистана.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    roman75zpr
      roman75zpr, 27.05.2021 20:58
    0
    Весьма "мудрый" комментарий Мудрика..
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 20:18
    +1
    Стыдно только на словах у них вечно, а на деле?!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 20:18
    +1
    Стыдно только на словах у них вечно, а на деле?!
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 27.05.2021 20:58
    0
    Весьма "мудрый" комментарий Мудрика..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности