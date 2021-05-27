Михаил МУДРИК: «Очень стыдно за результат сборной Украины»

Хавбек сборной Украины U-21 Михаил Мудрик прокомментировал поражение от Азербайджана в первом матче мемориала Лобановского.
«У всех было желание, мы старались выполнить установку тренера. Возможно, где-то Азербайджан нас больше переиграл тактически, лучше подготовился, поэтому мы и проиграли».
«Очень стыдно за результат. Какой бы турнир не был, товарищеский или официальный, мы не можем проигрывать. Мы защищаем честь Украины и в каждом матче должны доказывать, что достойны находиться здесь. Должны побеждать в каждой игре, какого бы формата она ни была. Во втором поединке надо только выигрывать», - сказал Мудрик.
28 мая команда сыграет против Узбекистана.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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