Юрий МАКСИМОВ: «Не хочется сразу вылетать из еврокубков»

Наставник «Ворсклы» - о следующем сезоне

  • 27.05.2021 18:46
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Юрий МАКСИМОВ: «Не хочется сразу вылетать из еврокубков»
© ТК Футбол 1/2/3. Юрий Максимов

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ожиданиями по поводу выступлений команды в Лиге конференций в следующем сезоне:

— Впереди у команды старт в квалификации Лиги конференций. Вам нужно пройти трех соперников, чтобы попасть в групповой турнир. Нелегкая задача…
— Согласен. Не хочется сразу вылететь. Считаю, что и Украинская ассоциация футбола должна помогать клубам, которые представляют нашу страну на международной арене. Ведь мы приносим баллы в общую копилку.

Хотелось бы, чтобы в Лиге чемпионов от Украины играло не два, а три клуба. А для этого нужно успешно выступить в еврокубках всем нашим командам.

Помню, что когда я был футболистом киевского «Динамо», то нам было легче играть в групповом турнире, нежели в квалификации. Так что будем прикладывать максимальные усилия, чтобы порадовать наших болельщиков.

Ранее Максимов заявил, что Владислав Кулач заслужил вызов в сборную Украины.

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Источник — Sportarena

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