Юрий МАКСИМОВ: «Не хочется сразу вылетать из еврокубков»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ожиданиями по поводу выступлений команды в Лиге конференций в следующем сезоне:

— Впереди у команды старт в квалификации Лиги конференций. Вам нужно пройти трех соперников, чтобы попасть в групповой турнир. Нелегкая задача…

— Согласен. Не хочется сразу вылететь. Считаю, что и Украинская ассоциация футбола должна помогать клубам, которые представляют нашу страну на международной арене. Ведь мы приносим баллы в общую копилку.

Хотелось бы, чтобы в Лиге чемпионов от Украины играло не два, а три клуба. А для этого нужно успешно выступить в еврокубках всем нашим командам.

Помню, что когда я был футболистом киевского «Динамо», то нам было легче играть в групповом турнире, нежели в квалификации. Так что будем прикладывать максимальные усилия, чтобы порадовать наших болельщиков.

Ранее Максимов заявил, что Владислав Кулач заслужил вызов в сборную Украины.