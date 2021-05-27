Юрий МАКСИМОВ: «Кулач должен был попасть в расширенный список сборной»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал отсутствие лучшего бомбардира УПЛ Владислава Кулача в расширенном списке сборной Украины на Евро-2020:

«Я не могу навязывать свое мнение главному тренеру сборной Андрею Шевченко. У него свое видение футбола.

Я вижу перспективу у Кулача. Уж в расширенный состав сборной Владислав должен был попасть. Могли пристальнее его рассмотреть. Для других бы ребят из «Ворсклы» это был бы мощнейший стимул».