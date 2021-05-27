Юрий МАКСИМОВ: «Кулач должен был попасть в расширенный список сборной»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал отсутствие лучшего бомбардира УПЛ Владислава Кулача в расширенном списке сборной Украины на Евро-2020:
«Я не могу навязывать свое мнение главному тренеру сборной Андрею Шевченко. У него свое видение футбола.
Я вижу перспективу у Кулача. Уж в расширенный состав сборной Владислав должен был попасть. Могли пристальнее его рассмотреть. Для других бы ребят из «Ворсклы» это был бы мощнейший стимул».
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Источник — Sportarena
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