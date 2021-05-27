Фонсека прокомментировал назначение Де Дзерби тренером Шахтера

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который в концовке сезона покидает команду, прокомментировал назначение экс-коуча «Сассуоло» Роберто Де Дзерби наставником донецкого «Шахтера» - бывшей команды португальца.

«Шахтер» сделал очень хороший выбор. Де Дзерби – один из лучших в Италии. Мне он нравится, потому что его команды атакуют, «Шахтер» не мог сделать лучшего выбора. Не сомневаюсь, что он победит».

«Никто из «Шахтера» не спрашивал моего совета, но если бы они попросили его, то я бы назвал одно имя – Де Дзерби», - сказал Фонсека.

Напомним, самого Фонсеку итальянская пресса сватала в «Фиорентину», но сегодня этот клуб объявил о назначении тренером Дженнаро Гаттузо.