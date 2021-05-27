Фонсека прокомментировал назначение Де Дзерби тренером Шахтера

Экс-коуч «горняков» считает, что украинский клуб сделал правильный выбор

  • 27.05.2021 18:23
  • 3483 просмотра
  • 5 комментариев
Фонсека прокомментировал назначение Де Дзерби тренером Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который в концовке сезона покидает команду, прокомментировал назначение экс-коуча «Сассуоло» Роберто Де Дзерби наставником донецкого «Шахтера» - бывшей команды португальца.

«Шахтер» сделал очень хороший выбор. Де Дзерби – один из лучших в Италии. Мне он нравится, потому что его команды атакуют, «Шахтер» не мог сделать лучшего выбора. Не сомневаюсь, что он победит».

«Никто из «Шахтера» не спрашивал моего совета, но если бы они попросили его, то я бы назвал одно имя – Де Дзерби», - сказал Фонсека.

Напомним, самого Фонсеку итальянская пресса сватала в «Фиорентину», но сегодня этот клуб объявил о назначении тренером Дженнаро Гаттузо.

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Источник — Football-Italia

(12 голосов)

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Комментарии
    Greencard
      Greencard, 27.05.2021 19:05
    +2
    Face Control, 27.05.2021 18:26
    Да это уже всем понятно, менеджмент Шахтёра как всегда на высоком уровне, не зря лучший футбольный клуб в восточной Европе.
    Самий кращий менеджмент по вішанню макаронів на вуха таким як.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 18:55
    +4
    Face Control, 27.05.2021 18:28
    Вот сейчас тебе весело, а ведь скоро плакать будешь.
    Сначала ты поплачешь в квалификации ЛЧ
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 18:28
    -4
    Sviatoslav Kudelych, 27.05.2021 18:27
    Вот сейчас тебе весело, а ведь скоро плакать будешь.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 27.05.2021 18:27
    +2
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 18:26
    -11
    Да это уже всем понятно, менеджмент Шахтёра как всегда на высоком уровне, не зря лучший футбольный клуб в восточной Европе.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 18:55
    +4
    Face Control, 27.05.2021 18:28
    Вот сейчас тебе весело, а ведь скоро плакать будешь.
    Сначала ты поплачешь в квалификации ЛЧ
    Ссылка
    Greencard
      Greencard, 27.05.2021 19:05
    +2
    Face Control, 27.05.2021 18:26
    Да это уже всем понятно, менеджмент Шахтёра как всегда на высоком уровне, не зря лучший футбольный клуб в восточной Европе.
    Самий кращий менеджмент по вішанню макаронів на вуха таким як.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 27.05.2021 18:27
    +2
    Ссылка
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