Фонсека ведет переговоры с Фиорентиной

Паулу Фонсека покинул пост главного тренера «Ромы» и уже ищет себе новое место работы. Португальский специалист ведет переговоры с «Фиорентиной».

При этом Фонсека пока что не уверен в том, стоит ли начинать сотрудничество с «Фиорентиной». Он хочет понять амбициозность проекта «фиалок».

Завтра Фонсека должен встретиться с представителями «Фиорентины» чтобы понять, стоит ли ему возглавлять команду. Кроме того, у экс-тренера «Шахтера» есть несколько предложений из других стран.