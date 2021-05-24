Фонсека ведет переговоры с Фиорентиной

Экс-тренер «Шахтера» может остаться в Италии

  • 24.05.2021 21:29
  • 600 просмотров
  • 1 комментарий
Фонсека ведет переговоры с Фиорентиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Паулу Фонсека покинул пост главного тренера «Ромы» и уже ищет себе новое место работы. Португальский специалист ведет переговоры с «Фиорентиной».

При этом Фонсека пока что не уверен в том, стоит ли начинать сотрудничество с «Фиорентиной». Он хочет понять амбициозность проекта «фиалок».

Завтра Фонсека должен встретиться с представителями «Фиорентины» чтобы понять, стоит ли ему возглавлять команду. Кроме того, у экс-тренера «Шахтера» есть несколько предложений из других стран.

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Источник — твиттер Николо Скиры

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 21:31
    +2
    Да ну, так впечатлены результатами в Роме?!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 24.05.2021 21:31
    +2
    Да ну, так впечатлены результатами в Роме?!
    Ссылка
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