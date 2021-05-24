Фонсека ведет переговоры с Фиорентиной

Паулу Фонсека покинул пост главного тренера «Ромы» и уже ищет себе новое место работы. Португальский специалист ведет переговоры с «Фиорентиной».
При этом Фонсека пока что не уверен в том, стоит ли начинать сотрудничество с «Фиорентиной». Он хочет понять амбициозность проекта «фиалок».
Завтра Фонсека должен встретиться с представителями «Фиорентины» чтобы понять, стоит ли ему возглавлять команду. Кроме того, у экс-тренера «Шахтера» есть несколько предложений из других стран.
Источник — твиттер Николо Скиры
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