Руслан РОТАНЬ: «Матч нам не удался»

Наставник сборной Украины U-21 подвел итоги поражения от Азербайджана (0:1)

  • 27.05.2021 18:18
  • 434 просмотра
  • 2 комментария
Руслан РОТАНЬ: «Матч нам не удался»
© УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал поражение своих подопечных в матче против сборной Азербайджана (0:1) на Турнире Лобановского.

«Матч, конечно, не удался нам. Я разочарован больше не результатом, а игрой команды. Игроки не выполнили то, что мы просили, даже на 50%. Понимаем, что физически многие не готовы, только позавчера собрались», — сказал Ротань.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 18:54
    +2
    Какие матчи при его «тренерстве» удались?
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 27.05.2021 18:37
    +2
    Руслан! Признай, что ты неудался как тренер
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 18:54
    +2
    Какие матчи при его «тренерстве» удались?
    Ссылка
    DK1970
      DK1970, 27.05.2021 18:37
    +2
    Руслан! Признай, что ты неудался как тренер
    Ссылка
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