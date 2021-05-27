Руслан РОТАНЬ: «Матч нам не удался»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал поражение своих подопечных в матче против сборной Азербайджана (0:1) на Турнире Лобановского.
«Матч, конечно, не удался нам. Я разочарован больше не результатом, а игрой команды. Игроки не выполнили то, что мы просили, даже на 50%. Понимаем, что физически многие не готовы, только позавчера собрались», — сказал Ротань.
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Источник — Футбол 1/2/3
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