Руслан РОТАНЬ: «Матч нам не удался»

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал поражение своих подопечных в матче против сборной Азербайджана (0:1) на Турнире Лобановского.

«Матч, конечно, не удался нам. Я разочарован больше не результатом, а игрой команды. Игроки не выполнили то, что мы просили, даже на 50%. Понимаем, что физически многие не готовы, только позавчера собрались», — сказал Ротань.