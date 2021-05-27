В пятницу, 28 мая, состоится поединок турнира Валерия Лобановского среди команд до 21 года, в котором сборная Украины сыграет с командой Узбекистана.
Матч пройдет в Киеве на стадионе имени Банникова. Стартовый свисток поединка прозвучит в 18:00.
Украина U-21 – Узбекистан U-21. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Поединок Украина U-21 – Узбекистан U-21 покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Узбекистан U-21.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.