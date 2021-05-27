Где смотреть онлайн матч Украина U-21 – Узбекистан U-21

Встреча состоится в пятницу, 28 мая

  • 27.05.2021 23:08
  • 116 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч Украина U-21 – Узбекистан U-21
© УАФ

В пятницу, 28 мая, состоится поединок турнира Валерия Лобановского среди команд до 21 года, в котором сборная Украины сыграет с командой Узбекистана.

Матч пройдет в Киеве на стадионе имени Банникова. Стартовый свисток поединка прозвучит в 18:00.

Украина U-21 – Узбекистан U-21. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок Украина U-21 – Узбекистан U-21 покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Узбекистан U-21.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 27.05.2021 23:12
    0
    А навіщо?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 27.05.2021 23:12
    0
    А навіщо?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности