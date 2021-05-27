Юрий ВИРТ: «Верес однозначно был лучшим в Первой лиге»

Наставник «Вереса» подвел итоги выхода команда в украинскую Премьер-лигу

  • 27.05.2021 17:12
  • 655 просмотров
  • 6 комментариев
Юрий ВИРТ: «Верес однозначно был лучшим в Первой лиге»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал выход своей команды в УПЛ.

«В интернете увидел, что «Агробизнес» проиграл. Конечно, была невероятная радость у команды. В первую очередь я рад за игроков, потому что они проделали большой объем работы, они заслужили выход в УПЛ. Мы заслуженно первыми вышли в элиту украинского футбола. В этом году мы однозначно были лучшими в Первой лиге. Но у нас еще незаконченное дело: мы хотим занять первое место в чемпионате. У нас впереди три игры, и мы будем готовиться. Мы практически весь сезон шли на первом месте, поэтому хотим закончить сезон победителями Первой лиги», — сказал Вирт.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 27.05.2021 17:54
    0
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 17:41
    Ахаа. Харьков? Быть первым? С 31 забитым в 27 встречах? Аххха Хорек, жги еще
    Ага. При чем 4 из них бомжам из Ровно
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 17:41
    0
    OnlyKharkov, 27.05.2021 17:31
    Мы говорит были лучшими В Харькове увидели. А реально м1925 достоин в этом сегозоне быть 1м. Если бы не провальный старт сезона. А так сейчас длинная безпроиграшная серия и псеволучшим 0-0 в Ровном и 4-1 в Харькове. Так шо Юра за лучших ты загнул
    Ахаа. Харьков? Быть первым? С 31 забитым в 27 встречах? Аххха Хорек, жги еще
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 27.05.2021 17:41
    +1
    Хороше, красиве місто... однозначно має бути хороша, футбольна команда... і якщо тамтешня місцева влада збудує такі свій стадіон, розвине футбольну інфраструктуру, то думаю, що і результати команди «Верес» будуть ще більш могутнішими, ще більш кращими та високими... Однозначно велика заслуга головного тренера, Вірт швидко освоівся у західному регіоні держави та у дуже непростих умовах, не маючи нічого свого футбольного, граючи по райцентрах області, зумів здобути просто шикарний результат... можна побажати йому та команді Успіхів та майбутніх перемог....
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    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 27.05.2021 17:31
    0
    Мы говорит были лучшими В Харькове увидели. А реально м1925 достоин в этом сегозоне быть 1м. Если бы не провальный старт сезона. А так сейчас длинная безпроиграшная серия и псеволучшим 0-0 в Ровном и 4-1 в Харькове. Так шо Юра за лучших ты загнул
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.05.2021 17:24
    0
    Дмитро Поворознюк, Юрій Вірт та Верес зробили велике діло в плані популяризації 1-ої ліги, регіонального, місцевого футболу.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.05.2021 17:17
    0
    молодці,хлопці,так триматі!
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 27.05.2021 17:41
    +1
    Хороше, красиве місто... однозначно має бути хороша, футбольна команда... і якщо тамтешня місцева влада збудує такі свій стадіон, розвине футбольну інфраструктуру, то думаю, що і результати команди «Верес» будуть ще більш могутнішими, ще більш кращими та високими... Однозначно велика заслуга головного тренера, Вірт швидко освоівся у західному регіоні держави та у дуже непростих умовах, не маючи нічого свого футбольного, граючи по райцентрах області, зумів здобути просто шикарний результат... можна побажати йому та команді Успіхів та майбутніх перемог....
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 27.05.2021 17:54
    0
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 17:41
    Ахаа. Харьков? Быть первым? С 31 забитым в 27 встречах? Аххха Хорек, жги еще
    Ага. При чем 4 из них бомжам из Ровно
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 17:41
    0
    OnlyKharkov, 27.05.2021 17:31
    Мы говорит были лучшими В Харькове увидели. А реально м1925 достоин в этом сегозоне быть 1м. Если бы не провальный старт сезона. А так сейчас длинная безпроиграшная серия и псеволучшим 0-0 в Ровном и 4-1 в Харькове. Так шо Юра за лучших ты загнул
    Ахаа. Харьков? Быть первым? С 31 забитым в 27 встречах? Аххха Хорек, жги еще
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 27.05.2021 17:31
    0
    Мы говорит были лучшими В Харькове увидели. А реально м1925 достоин в этом сегозоне быть 1м. Если бы не провальный старт сезона. А так сейчас длинная безпроиграшная серия и псеволучшим 0-0 в Ровном и 4-1 в Харькове. Так шо Юра за лучших ты загнул
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.05.2021 17:24
    0
    Дмитро Поворознюк, Юрій Вірт та Верес зробили велике діло в плані популяризації 1-ої ліги, регіонального, місцевого футболу.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.05.2021 17:17
    0
    молодці,хлопці,так триматі!
    Ссылка
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