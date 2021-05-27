Юрий ВИРТ: «Верес однозначно был лучшим в Первой лиге»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал выход своей команды в УПЛ.

«В интернете увидел, что «Агробизнес» проиграл. Конечно, была невероятная радость у команды. В первую очередь я рад за игроков, потому что они проделали большой объем работы, они заслужили выход в УПЛ. Мы заслуженно первыми вышли в элиту украинского футбола. В этом году мы однозначно были лучшими в Первой лиге. Но у нас еще незаконченное дело: мы хотим занять первое место в чемпионате. У нас впереди три игры, и мы будем готовиться. Мы практически весь сезон шли на первом месте, поэтому хотим закончить сезон победителями Первой лиги», — сказал Вирт.