Лунин — Зидану: «Было приятно работать с легендой»

22-летний голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поблагодарил 48-летнего Зинедина Зидана, который покинул пост главного тренера «сливочных».

«Спасибо, мистер, за этот год.

Было приятно работать с легендой, я получил глубокие знания, благодарю за ваши советы.

Удачи на следующем этапе вашей жизни», — написал Лунин.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.

Зидан возглавлял Реал с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время. Сезон 2020/2021 «сливочные» завершили без трофеев.