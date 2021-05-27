Лунин — Зидану: «Было приятно работать с легендой»

Украинский голкипер поблагодарил тренера «Реала», который покинул свой пост

  • 27.05.2021 15:34
  • 922 просмотра
  • 4 комментария
Лунин — Зидану: «Было приятно работать с легендой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин поблагодарил 48-летнего Зинедина Зидана, который покинул пост главного тренера «сливочных».

«Спасибо, мистер, за этот год.

Было приятно работать с легендой, я получил глубокие знания, благодарю за ваши советы.

Удачи на следующем этапе вашей жизни», — написал Лунин.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.

Зидан возглавлял Реал с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время. Сезон 2020/2021 «сливочные» завершили без трофеев.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    dadlismit
    online
      dadlismit, 27.05.2021 16:20
    0
    Лунин: "Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно "полировать лавку" с легендой, я получил глубокие знания, благодарю за ваши советы
    Ссылка
    Alex Dunkel
    online
      Alex Dunkel, 27.05.2021 16:05
    0
    Это не ирония,это ,скорее,что-то с головой-может об штангу неудачно на тренировке приложился.Этот "великий" поц ему карьеру испортил,а он "счастлив"!И дальше согласен оставаться "тенью" Куртуа до пенсии,а пенсия при таком раскладе скоро-в 2025,когда уже никому не будет нужен ввиду полной разквалификации.Другой бы уже давно послал бы и Реал и "великого" тренера на радость болельшиков и на пользу сборной.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 15:57
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Может хоть больше шансов будет сыграть в чемпионате, а то один матч за сезон, это жесть вообще.
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    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 27.05.2021 15:49
    0
    Іронія?)
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    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 15:57
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Может хоть больше шансов будет сыграть в чемпионате, а то один матч за сезон, это жесть вообще.
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 27.05.2021 16:20
    0
    Лунин: "Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно "полировать лавку" с легендой, я получил глубокие знания, благодарю за ваши советы
    Ссылка
    Alex Dunkel
    online
      Alex Dunkel, 27.05.2021 16:05
    0
    Это не ирония,это ,скорее,что-то с головой-может об штангу неудачно на тренировке приложился.Этот "великий" поц ему карьеру испортил,а он "счастлив"!И дальше согласен оставаться "тенью" Куртуа до пенсии,а пенсия при таком раскладе скоро-в 2025,когда уже никому не будет нужен ввиду полной разквалификации.Другой бы уже давно послал бы и Реал и "великого" тренера на радость болельшиков и на пользу сборной.
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 27.05.2021 15:49
    0
    Іронія?)
    Ссылка
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