Малиновский — самый дорогой игрок сборной Украины на Евро-2020

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость футболистов из европейских чемпионатов.
Самым дорогим игроком сборной Украины из тех, что сыграют на Евро-2020, стал 28-летний полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, чья стоимость с конца декабря 2020 года выросла с €21 миллиона до €30 миллионов.
Второе место делят 24-летний футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который с марта вырос с €20 до €25 миллионов, и 23-летний вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков, с января текущего года выросший с €24 до €25 миллионов.
Третье место досталось 21-летнему левому защитнику «Динамо» Виталию Миколенко, который с минувшего января подорожал с €15 до €17 миллионов.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
Источник — Transfermarkt
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Я их игру за Шахтер лично видел.
Они оба в интервью благодарности Шахтеру говорят.
Пеп прямо сказал, что нашел его в Шахтере. И да, он в Манчестере забивал еще будучи в Шахтере.
А то, что Малину упустили - это была прямая ошибка менеджмента.
А еще ошибка Луческу, который их в упор не видел. Но, надо сказать, у Шахтера тогда был топ-состав. Даже безнадежный дублер Алан Патрик, который даже на лавку не попадал, был сильнее тогдашнего молодого Малиновского.
Но я знал, что провал будет, когда всего 3 млн. отступных прописали.
Но в футбол из научили на высоком уровне играть именно в Шахтере. Поэтому они и приживаются сейчас в атакующих командах, которые владеют мячом. Другие укр. клубы почти не выпускают игроков такого профиля.
Руслан Малиновский; 2011—2017 Флаг Украины Шахтёр (Донецк) 0 (0)
Александр Зинченко ..... даже не был на взрослом контракте, первый клуб - Уфа
но крот видел
Помню как вся копанка стенала слова одобрения, когда Палкин называл Зинченко слабаком и кричал что добьется его отстранения от футбола .....
Сейчас же " ЗИГченка наш"
---------
и Малина и Зина связаны с шахтером только одним - что вовремя сделали оттуда ноги , а в плане карьеры и развития этот клуб им не дал абсолютно ничего.
Я их игру за Шахтер лично видел.
Они оба в интервью благодарности Шахтеру говорят.
Пеп прямо сказал, что нашел его в Шахтере. И да, он в Манчестере забивал еще будучи в Шахтере.
А то, что Малину упустили - это была прямая ошибка менеджмента.
А еще ошибка Луческу, который их в упор не видел. Но, надо сказать, у Шахтера тогда был топ-состав. Даже безнадежный дублер Алан Патрик, который даже на лавку не попадал, был сильнее тогдашнего молодого Малиновского.
Но я знал, что провал будет, когда всего 3 млн. отступных прописали.
Но в футбол из научили на высоком уровне играть именно в Шахтере. Поэтому они и приживаются сейчас в атакующих командах, которые владеют мячом. Другие укр. клубы почти не выпускают игроков такого профиля.
А так заслуги Шахтера тут 0.
Что одного что второго в упор не замечали и не рассчитывали как на игроков.
Я их игру за Шахтер лично видел.
Они оба в интервью благодарности Шахтеру говорят.
Пеп прямо сказал, что нашел его в Шахтере. И да, он в Манчестере забивал еще будучи в Шахтере.
А то, что Малину упустили - это была прямая ошибка менеджмента.
А еще ошибка Луческу, который их в упор не видел. Но, надо сказать, у Шахтера тогда был топ-состав. Даже безнадежный дублер Алан Патрик, который даже на лавку не попадал, был сильнее тогдашнего молодого Малиновского.
Но я знал, что провал будет, когда всего 3 млн. отступных прописали.
Но в футбол из научили на высоком уровне играть именно в Шахтере. Поэтому они и приживаются сейчас в атакующих командах, которые владеют мячом. Другие укр. клубы почти не выпускают игроков такого профиля.
А так заслуги Шахтера тут 0.
Что одного что второго в упор не замечали и не рассчитывали как на игроков.
Я их игру за Шахтер лично видел.
Они оба в интервью благодарности Шахтеру говорят.
Пеп прямо сказал, что нашел его в Шахтере. И да, он в Манчестере забивал еще будучи в Шахтере.
А то, что Малину упустили - это была прямая ошибка менеджмента.
А еще ошибка Луческу, который их в упор не видел. Но, надо сказать, у Шахтера тогда был топ-состав. Даже безнадежный дублер Алан Патрик, который даже на лавку не попадал, был сильнее тогдашнего молодого Малиновского.
Но я знал, что провал будет, когда всего 3 млн. отступных прописали.
Но в футбол из научили на высоком уровне играть именно в Шахтере. Поэтому они и приживаются сейчас в атакующих командах, которые владеют мячом. Другие укр. клубы почти не выпускают игроков такого профиля.
А так заслуги Шахтера тут 0.
Что одного что второго в упор не замечали и не рассчитывали как на игроков.
Я их игру за Шахтер лично видел.
Они оба в интервью благодарности Шахтеру говорят.
Пеп прямо сказал, что нашел его в Шахтере. И да, он в Манчестере забивал еще будучи в Шахтере.
А то, что Малину упустили - это была прямая ошибка менеджмента.
А еще ошибка Луческу, который их в упор не видел. Но, надо сказать, у Шахтера тогда был топ-состав. Даже безнадежный дублер Алан Патрик, который даже на лавку не попадал, был сильнее тогдашнего молодого Малиновского.
Но я знал, что провал будет, когда всего 3 млн. отступных прописали.
Но в футбол из научили на высоком уровне играть именно в Шахтере. Поэтому они и приживаются сейчас в атакующих командах, которые владеют мячом. Другие укр. клубы почти не выпускают игроков такого профиля.
Руслан Малиновский; 2011—2017 Флаг Украины Шахтёр (Донецк) 0 (0)
Александр Зинченко ..... даже не был на взрослом контракте, первый клуб - Уфа
но крот видел
Помню как вся копанка стенала слова одобрения, когда Палкин называл Зинченко слабаком и кричал что добьется его отстранения от футбола .....
Сейчас же " ЗИГченка наш"
---------
и Малина и Зина связаны с шахтером только одним - что вовремя сделали оттуда ноги , а в плане карьеры и развития этот клуб им не дал абсолютно ничего.
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