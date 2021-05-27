Малиновский — самый дорогой игрок сборной Украины на Евро-2020

Полузащитник «Аталанты» опередил Александра Зинченко и Виктора Цыганкова

  • 27.05.2021 15:16
  • 2807 просмотров
  • 14 комментариев
Малиновский — самый дорогой игрок сборной Украины на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость футболистов из европейских чемпионатов.

Самым дорогим игроком сборной Украины из тех, что сыграют на Евро-2020, стал 28-летний полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, чья стоимость с конца декабря 2020 года выросла с €21 миллиона до €30 миллионов.

Второе место делят 24-летний футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который с марта вырос с €20 до €25 миллионов, и 23-летний вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков, с января текущего года выросший с €24 до €25 миллионов.

Третье место досталось 21-летнему левому защитнику «Динамо» Виталию Миколенко, который с минувшего января подорожал с €15 до €17 миллионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Transfermarkt

(11 голосов)

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Комментарии
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 27.05.2021 16:26
    +1
    ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 16:03
    Какой ноль?
    Я их игру за Шахтер лично видел.
    Они оба в интервью благодарности Шахтеру говорят.
    Пеп прямо сказал, что нашел его в Шахтере. И да, он в Манчестере забивал еще будучи в Шахтере.
    А то, что Малину упустили - это была прямая ошибка менеджмента.
    А еще ошибка Луческу, который их в упор не видел. Но, надо сказать, у Шахтера тогда был топ-состав. Даже безнадежный дублер Алан Патрик, который даже на лавку не попадал, был сильнее тогдашнего молодого Малиновского.
    Но я знал, что провал будет, когда всего 3 млн. отступных прописали.
    Но в футбол из научили на высоком уровне играть именно в Шахтере. Поэтому они и приживаются сейчас в атакующих командах, которые владеют мячом. Другие укр. клубы почти не выпускают игроков такого профиля.
    Я их игру за Шахтер лично видел.(C)
    Руслан Малиновский; 2011—2017 Флаг Украины Шахтёр (Донецк) 0 (0)
    Александр Зинченко ..... даже не был на взрослом контракте, первый клуб - Уфа
    но крот видел
    Помню как вся копанка стенала слова одобрения, когда Палкин называл Зинченко слабаком и кричал что добьется его отстранения от футбола .....
    Сейчас же " ЗИГченка наш"

    ---------
    и Малина и Зина связаны с шахтером только одним - что вовремя сделали оттуда ноги , а в плане карьеры и развития этот клуб им не дал абсолютно ничего.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 27.05.2021 16:08
    +2
    Шахтар в перде я смотрю. В принципе, как я и говорил всего два игрока заслуживают играть за СБУ на ЕВРО, Матвиенко и Степаненко - и то если в форме, остальные как видим слабенькие. Провал крото академии и их политика на бразилах полностью сказалась на украинцах в шахтаре, нормального уровня их только два-три игрока и все
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.05.2021 16:07
    +3
    ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 16:03
    Какой ноль?
    Я их игру за Шахтер лично видел.
    Они оба в интервью благодарности Шахтеру говорят.
    Пеп прямо сказал, что нашел его в Шахтере. И да, он в Манчестере забивал еще будучи в Шахтере.
    А то, что Малину упустили - это была прямая ошибка менеджмента.
    А еще ошибка Луческу, который их в упор не видел. Но, надо сказать, у Шахтера тогда был топ-состав. Даже безнадежный дублер Алан Патрик, который даже на лавку не попадал, был сильнее тогдашнего молодого Малиновского.
    Но я знал, что провал будет, когда всего 3 млн. отступных прописали.
    Но в футбол из научили на высоком уровне играть именно в Шахтере. Поэтому они и приживаются сейчас в атакующих командах, которые владеют мячом. Другие укр. клубы почти не выпускают игроков такого профиля.
    Зинченко и Малиновский за основу ШД не сыграли ни одной игры(!). На сборах матчи смотрел? или ШД-3?
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.05.2021 16:03
    0
    Якщо без жартів то збірники з ШД йдуть на спад по ціні - Кривцов, Корнієнко, Степаненко, Коноплянка, Марлос. Це говорить про те що в Дедзербі буде проблема із українцями, бо ліміт нікуди не подівся а рівень футболістів яких треба буде ставити падає.
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 16:03
    -5
    GREEN DAY belokon, 27.05.2021 15:55
    Вот если бы Шахтер их взрастил как футболистов, если бы ребята играли в основе и были проданы то да.
    А так заслуги Шахтера тут 0.
    Что одного что второго в упор не замечали и не рассчитывали как на игроков.
    Какой ноль?
    Я их игру за Шахтер лично видел.
    Они оба в интервью благодарности Шахтеру говорят.
    Пеп прямо сказал, что нашел его в Шахтере. И да, он в Манчестере забивал еще будучи в Шахтере.
    А то, что Малину упустили - это была прямая ошибка менеджмента.
    А еще ошибка Луческу, который их в упор не видел. Но, надо сказать, у Шахтера тогда был топ-состав. Даже безнадежный дублер Алан Патрик, который даже на лавку не попадал, был сильнее тогдашнего молодого Малиновского.
    Но я знал, что провал будет, когда всего 3 млн. отступных прописали.
    Но в футбол из научили на высоком уровне играть именно в Шахтере. Поэтому они и приживаются сейчас в атакующих командах, которые владеют мячом. Другие укр. клубы почти не выпускают игроков такого профиля.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 27.05.2021 15:58
    -2
    Там еще и Супряга в два раза подорожал.. как вино.. настаивается)
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 27.05.2021 15:56
    0
    VAD, 27.05.2021 15:27
    Где кроты,где?
    Тете и Додо натурализуем и будем тоже в этом списке
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 27.05.2021 15:55
    +3
    roman_kros, 27.05.2021 15:49
    А ти не помітив, що два гравці з цього списку прямо пов'язані з Шахтарем?
    Вот если бы Шахтер их взрастил как футболистов, если бы ребята играли в основе и были проданы то да.
    А так заслуги Шахтера тут 0.
    Что одного что второго в упор не замечали и не рассчитывали как на игроков.
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 27.05.2021 15:49
    -1
    Dmytro Dmytro, 27.05.2021 15:33
    Де шахтар,де? Де кроти,де?)
    А ти не помітив, що два гравці з цього списку прямо пов'язані з Шахтарем?
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 27.05.2021 15:33
    0
    Де шахтар,де? Де кроти,де?)
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 15:33
    +2
    Hemingway, 27.05.2021 15:29
    Маліновський і Зінченко
    збежавшие
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.05.2021 15:29
    +1
    Логично.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.05.2021 15:29
    0
    VAD, 27.05.2021 15:27
    Где кроты,где?
    Маліновський і Зінченко
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 15:27
    0
    Где кроты,где?
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.05.2021 16:07
    +3
    ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 16:03
    Какой ноль?
    Я их игру за Шахтер лично видел.
    Они оба в интервью благодарности Шахтеру говорят.
    Пеп прямо сказал, что нашел его в Шахтере. И да, он в Манчестере забивал еще будучи в Шахтере.
    А то, что Малину упустили - это была прямая ошибка менеджмента.
    А еще ошибка Луческу, который их в упор не видел. Но, надо сказать, у Шахтера тогда был топ-состав. Даже безнадежный дублер Алан Патрик, который даже на лавку не попадал, был сильнее тогдашнего молодого Малиновского.
    Но я знал, что провал будет, когда всего 3 млн. отступных прописали.
    Но в футбол из научили на высоком уровне играть именно в Шахтере. Поэтому они и приживаются сейчас в атакующих командах, которые владеют мячом. Другие укр. клубы почти не выпускают игроков такого профиля.
    Зинченко и Малиновский за основу ШД не сыграли ни одной игры(!). На сборах матчи смотрел? или ШД-3?
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 27.05.2021 15:55
    +3
    roman_kros, 27.05.2021 15:49
    А ти не помітив, що два гравці з цього списку прямо пов'язані з Шахтарем?
    Вот если бы Шахтер их взрастил как футболистов, если бы ребята играли в основе и были проданы то да.
    А так заслуги Шахтера тут 0.
    Что одного что второго в упор не замечали и не рассчитывали как на игроков.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.05.2021 16:08
    +2
    Шахтар в перде я смотрю. В принципе, как я и говорил всего два игрока заслуживают играть за СБУ на ЕВРО, Матвиенко и Степаненко - и то если в форме, остальные как видим слабенькие. Провал крото академии и их политика на бразилах полностью сказалась на украинцах в шахтаре, нормального уровня их только два-три игрока и все
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 15:33
    +2
    Hemingway, 27.05.2021 15:29
    Маліновський і Зінченко
    збежавшие
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 27.05.2021 16:26
    +1
    ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 16:03
    Какой ноль?
    Я их игру за Шахтер лично видел.
    Они оба в интервью благодарности Шахтеру говорят.
    Пеп прямо сказал, что нашел его в Шахтере. И да, он в Манчестере забивал еще будучи в Шахтере.
    А то, что Малину упустили - это была прямая ошибка менеджмента.
    А еще ошибка Луческу, который их в упор не видел. Но, надо сказать, у Шахтера тогда был топ-состав. Даже безнадежный дублер Алан Патрик, который даже на лавку не попадал, был сильнее тогдашнего молодого Малиновского.
    Но я знал, что провал будет, когда всего 3 млн. отступных прописали.
    Но в футбол из научили на высоком уровне играть именно в Шахтере. Поэтому они и приживаются сейчас в атакующих командах, которые владеют мячом. Другие укр. клубы почти не выпускают игроков такого профиля.
    Я их игру за Шахтер лично видел.(C)
    Руслан Малиновский; 2011—2017 Флаг Украины Шахтёр (Донецк) 0 (0)
    Александр Зинченко ..... даже не был на взрослом контракте, первый клуб - Уфа
    но крот видел
    Помню как вся копанка стенала слова одобрения, когда Палкин называл Зинченко слабаком и кричал что добьется его отстранения от футбола .....
    Сейчас же " ЗИГченка наш"

    ---------
    и Малина и Зина связаны с шахтером только одним - что вовремя сделали оттуда ноги , а в плане карьеры и развития этот клуб им не дал абсолютно ничего.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.05.2021 15:29
    +1
    Логично.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.05.2021 16:03
    0
    Якщо без жартів то збірники з ШД йдуть на спад по ціні - Кривцов, Корнієнко, Степаненко, Коноплянка, Марлос. Це говорить про те що в Дедзербі буде проблема із українцями, бо ліміт нікуди не подівся а рівень футболістів яких треба буде ставити падає.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 27.05.2021 15:56
    0
    VAD, 27.05.2021 15:27
    Где кроты,где?
    Тете и Додо натурализуем и будем тоже в этом списке
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 27.05.2021 15:33
    0
    Де шахтар,де? Де кроти,де?)
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 27.05.2021 15:29
    0
    VAD, 27.05.2021 15:27
    Где кроты,где?
    Маліновський і Зінченко
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 15:27
    0
    Где кроты,где?
    Ссылка
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