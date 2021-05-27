Малиновский — самый дорогой игрок сборной Украины на Евро-2020

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочную стоимость футболистов из европейских чемпионатов.

Самым дорогим игроком сборной Украины из тех, что сыграют на Евро-2020, стал 28-летний полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, чья стоимость с конца декабря 2020 года выросла с €21 миллиона до €30 миллионов.

Второе место делят 24-летний футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который с марта вырос с €20 до €25 миллионов, и 23-летний вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков, с января текущего года выросший с €24 до €25 миллионов.

Третье место досталось 21-летнему левому защитнику «Динамо» Виталию Миколенко, который с минувшего января подорожал с €15 до €17 миллионов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.