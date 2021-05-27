ПСЖ не собирается отпускать Почеттино

ПСЖ не собирается отпускать главного тренера команды Маурисио Почеттино нынешним летом. В клубе хотят, чтобы он отработал свой контракт до конца.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» хочет вернуть Почеттино на пост главного тренера команды.

Сам Почеттино хотел бы покинуть ПСЖ. Он недоволен структурой менеджмента клуба, где больше всего полномочий у спортивного директора ПСЖ Леонардо.

Напомним, Почеттино возглавляет ПСЖ с января текущего года. В «Тоттенхэме» он работал в 2014-2019 годах.