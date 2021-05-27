ВИДЕО. Реакция Сульшера и Эмери на итоги финала Лиги Европы

Наставники команд-финалистов высказали свое мнение

  • 27.05.2021 14:18
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ВИДЕО. Реакция Сульшера и Эмери на итоги финала Лиги Европы
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В финальном матче Лиги Европы текущего сезона встречались «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, в дополнительное время команды так и не смогли забить. 
 
В итоге «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти и стал победителем Лиги Европы. Примечательно, что в серии пенальти счет дошел до 11:10 без единого промаха. Ни один из футболистов поля не упустил шанс реализовать свой 11 метровый. Дело дошло до ударов вратарей. И решающий промах оказался на счету Давида де Хеа.
 
Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Оле-Гуннара Сульшера и Унаи Эмери.

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Источник — Sport.ua

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