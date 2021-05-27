Сборная Северной Ирландии определилась с составом на матч с Украиной

Товарищеская встреча состоится 3 июня в Днепре

  • 27.05.2021 14:10
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Сборная Северной Ирландии определилась с составом на матч с Украиной
© irishfa.com

После спарринга с Бахрейном (1:1) сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 3 июня в Днепре проведет второй товарищеский матч. Соперником сине-желтых станет команда Северной Ирландии, которая до этого сыграет с Мальтой (30 мая).
 
Наставник ирландцев Айан Бараклоу вызвал для подготовки к двум контрольных поединков 25 игроков.
 
Состав сборной Северной Ирландии
 
Вратари: Бейли Пикок-Фаррелл («Бернли», Англия), Конор Азард («Селтик», Шотландия), Лиам Хьюз («Ливерпуль», Англия).
 
Защитники: Крэйг Кэткарт («Уотфорд», Англия), Стюарт Даллас («Лидс», Англия), Шейн Фергюсон («Миллуолл», Англия), Пэдди Макнейр («Мидлсбро», Англия), Дэниэл Баллард («Арсенал», Англия ), Киарон Браун («Кардифф Сити», Уэльс), Сэм МакКлелланд («Челси», Англия), Конор Брэдли («Ливерпуль», Англия).
 
Полузащитники: Найалла Макгинн («Абердин», Шотландия), Джордж Сэвилл («Мидлсбро», Англия), Джордан Томпсон («Сток Сити», Англия), Алистер Макканн («Сент-Джонстон», Шотландия), Алфи Маккалмонт («Лидс», Англия), Джордан Джонс («Рейнджерс», Шотландия), Гэвин Уайт («Кардифф Сити», Уэльс), Итан Галбрейт («Манчестер Юнайтед», Англия).
 
Нападающие: Лафферти («Килмарнок», Шотландия), Джош Магеннис («Халл», Англия), Лиам Бойс («Хартс», Шотландия), Пол Смит («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Дион Чарльз («Аккрингтон Стэнли», Англия), Шейн Лавер («Линфилд»).
 
Напомним, что товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии в Днепре начнется в 21.00.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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