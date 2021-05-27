Валенсия назвала имя нового тренера

«Валенсия» заявила о подписании контракта с 57-летним тренером Хосе Бордаласом.
Экс-наставник «Хетафе» подписал с «летучими мышами» трудовое соглашение по схеме 2+1.
Бордалас возглавлял «Хетафе» последние пять лет. Сезоне 2020/21 завершил с «синими» на 15-м месте, в то время как «Валенсия» стала 13-й.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан покидает «Реал».
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Источник — ФК Валенсия
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