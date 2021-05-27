ПСЖ включился в борьбу за Хакими

Парижане хотят усилиться защитником «Интера»

  • 27.05.2021 14:00
  • 360 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ включился в борьбу за Хакими
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ намерен усилить свой состав защитником «Интера» Ашрафом Хакими.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, парижский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста 30 миллионов евро и полузащитника Леонардо Паредеса, которым интересовался миланский клуб.

Ранее сообщалось, что Хакими намерена купить «Бавария». 

В сезоне 2020/21 Хакими провел 37 матчей в Серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Gazzetta dello Sport

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности