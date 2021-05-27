ПСЖ включился в борьбу за Хакими

ПСЖ намерен усилить свой состав защитником «Интера» Ашрафом Хакими.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, парижский клуб готов предложить за 22-летнего футболиста 30 миллионов евро и полузащитника Леонардо Паредеса, которым интересовался миланский клуб.
Ранее сообщалось, что Хакими намерена купить «Бавария».
В сезоне 2020/21 Хакими провел 37 матчей в Серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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