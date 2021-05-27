Будет ждать своего времени. Лунин останется в Реале

Украинский легионер «Реала» Андрей Лунин останется в клубе в роли дублера основного голкипера Тибо Куртуа. Сообщается, что на данный момент основная роль бельгийца не подлежит сомнению.
22-летний Лунин останется в команде в качестве второго вратаря, но в тени 29-летнего Куртуа будет готовиться в будущем заменить своего главного конкурента.
В текущем сезоне в активе Лунина лишь один сыгранный матч в Кубке Испании.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь попал в шорт-лист «Гранады».
Источник — Marca
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