Будет ждать своего времени. Лунин останется в Реале

Украинский легионер «Реала» Андрей Лунин останется в клубе в роли дублера основного голкипера Тибо Куртуа. Сообщается, что на данный момент основная роль бельгийца не подлежит сомнению.



22-летний Лунин останется в команде в качестве второго вратаря, но в тени 29-летнего Куртуа будет готовиться в будущем заменить своего главного конкурента.



В текущем сезоне в активе Лунина лишь один сыгранный матч в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь попал в шорт-лист «Гранады».