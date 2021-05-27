Будет ждать своего времени. Лунин останется в Реале

Мадридский клуб не собирается отдавать украинского вратаря

  • 27.05.2021 12:24
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Будет ждать своего времени. Лунин останется в Реале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Андрей Лунин

Украинский легионер «Реала» Андрей Лунин останется в клубе в роли дублера основного голкипера Тибо Куртуа. Сообщается, что на данный момент основная роль бельгийца не подлежит сомнению. 
 
22-летний Лунин останется в команде в качестве второго вратаря, но в тени 29-летнего Куртуа будет готовиться в будущем заменить своего главного конкурента. 
 
В текущем сезоне в активе Лунина лишь один сыгранный матч в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь попал в шорт-лист «Гранады».

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Источник — Marca

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