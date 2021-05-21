Лунин в списке. Клуб Ла Лиги ищет замену голкиперу

Украинский легионер «Реала» Андрей Лунин попал в шорт-лист игроков, которых «Гранада» рассматривает в качестве замены вратарю Рую Силве.



Сообщается, что 27-летний португалец не собирается подписывать с клубом новый контракт, поэтому «Гранада» уже составила список кандидатов на данную позицию, за которых можно было бы по возможности не платить отступные.



По информации источника, Лунин, который за исключением одного матча провел весь сезон на скамейке запасных, не против уйти в аренду, но «Реал» не очень хочет отпускать украинца на случай, если у Тибо Куртуа возникнут какие-то проблемы.

«Гранада» за тур до финиша чемпионата занимает десятую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.

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