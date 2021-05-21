Лунин в списке. Клуб Ла Лиги ищет замену голкиперу

Украинец может перейти в «Гранаду»

  • 21.05.2021 12:25
  • 3857 просмотров
  • 6 комментариев
Лунин в списке. Клуб Ла Лиги ищет замену голкиперу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Реала» Андрей Лунин попал в шорт-лист игроков, которых «Гранада» рассматривает в качестве замены вратарю Рую Силве.
 
Сообщается, что 27-летний португалец не собирается подписывать с клубом новый контракт, поэтому «Гранада» уже составила список кандидатов на данную позицию, за которых можно было бы по возможности не платить отступные.
 
По информации источника, Лунин, который за исключением одного матча провел весь сезон на скамейке запасных, не против уйти в аренду, но «Реал» не очень хочет отпускать украинца на случай, если у Тибо Куртуа возникнут какие-то проблемы.

«Гранада» за тур до финиша чемпионата занимает десятую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 14:02
    +1
    Очередной сезон оказался коту под хвост, лучше валить уже куда-то
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 21.05.2021 13:59
    +1
    OKs100, 21.05.2021 13:54
    Всем бы так сидеть. Зато за это время он заработает около 50 миллионов долларов. Пусть сидит и зарабатывает, это главное в футболе.
    Откуда такая цифра 50 лямов? И долго он сидеть не будет. И даде 10 лямов не заработает
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.05.2021 13:54
    0
    Саша Зардунов, 21.05.2021 12:44
    Замкнутый круг. Лунин не простой вратарь и не пацан и не возрастной, что бы сидеть вечно на подхвате. Он просто теряет свою квалификацию и потом Реал его выбросит, а после этого его уже не возьмет серьезный клуб и даже в Украине.
    Всем бы так сидеть. Зато за это время он заработает около 50 миллионов долларов. Пусть сидит и зарабатывает, это главное в футболе.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.05.2021 13:53
    0
    Вряд ли перейдет в Гранаду, там ему будут платить на 5-7% меньше зарплату, чем в Реале. Толку тогда от такого перехода?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 21.05.2021 12:44
    0
    Замкнутый круг. Лунин не простой вратарь и не пацан и не возрастной, что бы сидеть вечно на подхвате. Он просто теряет свою квалификацию и потом Реал его выбросит, а после этого его уже не возьмет серьезный клуб и даже в Украине.
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 12:29
    +2
    Нужно уходить обязательно, еще год на беспросветной лавке и им будут интересовать не середняки Ла Лиги, а середняки УПЛ
    Ссылка
    _Funnycat
    online
      _Funnycat, 21.05.2021 12:29
    +2
    Нужно уходить обязательно, еще год на беспросветной лавке и им будут интересовать не середняки Ла Лиги, а середняки УПЛ
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.05.2021 14:02
    +1
    Очередной сезон оказался коту под хвост, лучше валить уже куда-то
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 21.05.2021 13:59
    +1
    OKs100, 21.05.2021 13:54
    Всем бы так сидеть. Зато за это время он заработает около 50 миллионов долларов. Пусть сидит и зарабатывает, это главное в футболе.
    Откуда такая цифра 50 лямов? И долго он сидеть не будет. И даде 10 лямов не заработает
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.05.2021 13:54
    0
    Саша Зардунов, 21.05.2021 12:44
    Замкнутый круг. Лунин не простой вратарь и не пацан и не возрастной, что бы сидеть вечно на подхвате. Он просто теряет свою квалификацию и потом Реал его выбросит, а после этого его уже не возьмет серьезный клуб и даже в Украине.
    Всем бы так сидеть. Зато за это время он заработает около 50 миллионов долларов. Пусть сидит и зарабатывает, это главное в футболе.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.05.2021 13:53
    0
    Вряд ли перейдет в Гранаду, там ему будут платить на 5-7% меньше зарплату, чем в Реале. Толку тогда от такого перехода?
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 21.05.2021 12:44
    0
    Замкнутый круг. Лунин не простой вратарь и не пацан и не возрастной, что бы сидеть вечно на подхвате. Он просто теряет свою квалификацию и потом Реал его выбросит, а после этого его уже не возьмет серьезный клуб и даже в Украине.
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