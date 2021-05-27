18-летний Очеретько поедет на сборы с Шахтером

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби после назначения на свой пост в эти дни будет определяться с футболистами, которые после отпуска начнут подготовку к новому сезону в составе донецкой команды.

Одним из молодых футболистов, который будет включен в состав «Шахтера» на летние сборы, станет 18-летний полузащитник Олег Очеретько. Сейчас футболист находится в расположении молодежной сборной Украины, которая принимает участие в международном турнире памяти Лобановского.

26 мая Очеретько принимал участие в матче против команды Азербайджана (0:1). В этой игре футболист получил серьезную травму, однако перелома удалось избежать.

По имеющейся информации, у Очеретько диагностирован сильный ушиб, однако для него выступления за «молодежку» на турнире Лобановского уже завершились, поскольку ближайшие две недели он проведет на «больничном». После этого, 14 июня, футболист прибудет в расположение «Шахтера».

Минувший сезон УПЛ Очеретько провел в аренде в «Мариуполе», за который отыграл 17 матчей и забил 2 мяча.