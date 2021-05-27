18-летний Очеретько поедет на сборы с Шахтером

Полузащитник молодежной сборной Украины может закрепиться в основной команде «горняков»

  • 27.05.2021 11:59
  • 1567 просмотров
  • 5 комментариев
18-летний Очеретько поедет на сборы с Шахтером
© УАФ. Олег Очеретько

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби после назначения на свой пост в эти дни будет определяться с футболистами, которые после отпуска начнут подготовку к новому сезону в составе донецкой команды.

Одним из молодых футболистов, который будет включен в состав «Шахтера» на летние сборы, станет 18-летний полузащитник Олег Очеретько. Сейчас футболист находится в расположении молодежной сборной Украины, которая принимает участие в международном турнире памяти Лобановского.

26 мая Очеретько принимал участие в матче против команды Азербайджана (0:1). В этой игре футболист получил серьезную травму, однако перелома удалось избежать.

По имеющейся информации, у Очеретько диагностирован сильный ушиб, однако для него выступления за «молодежку» на турнире Лобановского уже завершились, поскольку ближайшие две недели он проведет на «больничном». После этого, 14 июня, футболист прибудет в расположение «Шахтера».

Минувший сезон УПЛ Очеретько провел в аренде в «Мариуполе», за который отыграл 17 матчей и забил 2 мяча.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    nextar
    online
      nextar, 27.05.2021 13:17
    0
    Этому парню надо реально прицел поправить. Моменты есть, а реализация никакая.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 12:53
    -1
    У него перелом.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 27.05.2021 12:44
    +2
    Гравець дуже цікавий, але ще сирий. Впевнений, що він ще один рік проведе в Маріку. Пробитись в основу він ще не готовий. Але глобальні смотрини... будуть всі запрошені. Нормальна практика для нового тренера.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 12:33
    0
    Kolgena2019, 27.05.2021 12:27
    Так он же вчера сломался. Какие могут быть сборы?
    Это риторический вопрос?
    Ссылка
    Kolgena2019
    online
      Kolgena2019, 27.05.2021 12:27
    +3
    Так он же вчера сломался. Какие могут быть сборы?
    Ссылка
    Kolgena2019
    online
      Kolgena2019, 27.05.2021 12:27
    +3
    Так он же вчера сломался. Какие могут быть сборы?
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 27.05.2021 12:44
    +2
    Гравець дуже цікавий, але ще сирий. Впевнений, що він ще один рік проведе в Маріку. Пробитись в основу він ще не готовий. Але глобальні смотрини... будуть всі запрошені. Нормальна практика для нового тренера.
    Ссылка
    nextar
    online
      nextar, 27.05.2021 13:17
    0
    Этому парню надо реально прицел поправить. Моменты есть, а реализация никакая.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 12:33
    0
    Kolgena2019, 27.05.2021 12:27
    Так он же вчера сломался. Какие могут быть сборы?
    Это риторический вопрос?
    Ссылка
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