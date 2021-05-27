Илья Марченко – Ботик ван де Зандсхулп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В финале отбора украинец сразится против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов (№154 АТР). Встреча состоится третьим запуском на корте №13 после матча WTA Томова - Нара. Ориентировочное время начала – не ранее 14:30 по Киеву.



Ранее теннисисты играли один раз, украинец проиграл.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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