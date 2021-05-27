ДЕ ДЗЕРБИ: «Давление будет значительно больше, но это часть футбола»

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби пообещал, что в следующем сезоне «горняки» сделают все, чтобы вернуть «золотые» медали чемпионата Украины.

«Давление будет значительно больше. Но давление - это часть футбола. Я знаю, что Луческу - это тренер «Динамо». И прекрасно знаю, что Луческу был тренером «Шахтера» много лет. И знаю прекрасно, что «Динамо» давно не выигрывало титулы. И знаю точно, что в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы победить в чемпионате.

А давление? Если бы я делал из этого проблему - точно не переехал бы сюда. Я лучше бы остался в своей зоне комфорта и остался бы в «Сассуоло» и не переходил бы в «Шахтер». Знаю, что это сложно менять команду и особенно сложно менять свой путь. Но уверен, что вместе мы можем достичь результата», - сказал Де Дзерби.

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