Что случилось? Де Дзерби на время вернется в Италию

25 мая донецкий «Шахтер» объявил о назначении на пост главного тренера «горняков» итальянского тренера Роберто Де Дзерби. Специалист вместе со своими помощниками подписал контракт на два года.

Поскольку у команды сейчас отпуск, задерживаться надолго в Киеве новый главный тренер «Шахтера» не будет. Познакомившись с руководящим составом клуба и обсудив ближайшие планы по подготовке команды, ближе к вечеру 26 мая Роберто Де Дзерби покинет Украину и вернется домой в Италию.

Ожидается, что из отпуска игроки «Шахтера», которые не задействованы в своих сборных, начнут выходить 10 июня. На этот день назначен медосмотр у первой группы игроков донецкой команды.