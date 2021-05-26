Что случилось? Де Дзерби на время вернется в Италию

«Горняки» начнут выходить из отпуска 10 июня

  • 26.05.2021 11:38
  • 3295 просмотров
  • 1 комментарий
Что случилось? Де Дзерби на время вернется в Италию
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

25 мая донецкий «Шахтер» объявил о назначении на пост главного тренера «горняков» итальянского тренера Роберто Де Дзерби. Специалист вместе со своими помощниками подписал контракт на два года.

Поскольку у команды сейчас отпуск, задерживаться надолго в Киеве новый главный тренер «Шахтера» не будет. Познакомившись с руководящим составом клуба и обсудив ближайшие планы по подготовке команды, ближе к вечеру 26 мая Роберто Де Дзерби покинет Украину и вернется домой в Италию.

Ожидается, что из отпуска игроки «Шахтера», которые не задействованы в своих сборных, начнут выходить 10 июня. На этот день назначен медосмотр у первой группы игроков донецкой команды.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 26.05.2021 12:10
    +6
    Що трапилося? Де Дзербі повернеться в Італію.......
    Спорт УА - прекратите становится жёлтой прессорй? Ну нафига этот заголовок и вообще эта информация?
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 26.05.2021 12:10
    +6
    Що трапилося? Де Дзербі повернеться в Італію.......
    Спорт УА - прекратите становится жёлтой прессорй? Ну нафига этот заголовок и вообще эта информация?
    Ссылка
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