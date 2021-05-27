Роман БЕЗУС: «Постараемся опровергнуть заявления Франка де Бура»

Тренер сборной Нидерландов ранее назвал счет 3:1 в пользу его команды

  • 27.05.2021 11:20
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Роман БЕЗУС: «Постараемся опровергнуть заявления Франка де Бура»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Полузащитник сборной Украины Роман Безус поделился мнением о соперниках на групповом раунде Евро-2020.

«Конкретно сейчас сложно что-то говорить, но, конечно, всем понятно, что Нидерланды – это топ-сборная. Их тренер уже даже назвал счет, с которым нидерландцы обыграют сборную Украины. Поэтому нашей команде нужно хорошо подготовиться к этому матчу, чтобы постараться опровергнуть заявления Франка де Бура. Не менее сложный соперник и Австрия. Без всякого сомнения, с максимальным настроем нужно будет выходить и на игру с Северной Македонией, это тоже непростой соперник», - сказал Безус.

Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Источник — zbirna.com

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