В матче 28-го тура Первой лиги Украины «Альянс» на своем поле обыграл «Прикарпатье» со счетом 4:1.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Альянс).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Ярошенко (Альянс).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Загинайлов (Альянс).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Агапов (Альянс).
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Источник — Sport.ua
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