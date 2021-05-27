Ангелина Калинина – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№140 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В финале отбора украинка сразится против Жаклин Кристиан из Румынии (№152 WTA). Встреча пройдет на корте №12 третьим запуском после матча ATP Ковалик – Сафиуллин. Ориентировочное время начала – не ранее 14:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ