Роман БЕЗУС: «О вызове в сборную Украины узнал на высоте 10 000 метров»

Полузащитнику «Гента» придется прервать свой отпуск с семьей и срочно лететь в Киев

  • 27.05.2021 10:24
  • 2232 просмотра
  • 4 комментария
Роман БЕЗУС: «О вызове в сборную Украины узнал на высоте 10 000 метров»
© УАФ. Роман Безус (слева)

30-летний хавбек бельгийского «Гента» Роман Безус прокомментировал вызов в национальную сборную Украины на тренировочный сбор в рамках подготовки к Евро-2020.

— Твоя игра не осталась незамеченной главным тренером сборной Украины. Какой была твоя реакция на то, что тебя вызвали в главную команду страны?
— Если честно, то был небольшой шок, потому что я практически не сомневался в том, что в сборную на этот раз не попаду. А сейчас у меня словно выросли крылья. Жду не дождусь встречи с ребятами.  

— Когда об этом узнал?
— В самолете, когда летел с семьей на отдых в Турцию. Посреди пути подключил Wi-Fi и увидел сообщение от администратора сборной Алексея Таргонского. Получается, приятную для себя информацию узнал на высоте 10 000 метров (улыбается).

— Соответственно, отпуск придется прервать?
— Да. Сегодня ночью я вылетаю в Киев, поскольку в 10:00 (разговор состоялся вчера вечером) нужно быть в посольстве Британии для получения визы. Двух-трех дней мне вполне достаточно, чтобы набраться сил.

— Когда должен прибыть в сборную?
— Если не возникнет никаких трудностей, то 28 мая вместе с командой я отправлюсь в Харьков, где сборная продолжит подготовку к Евро.

— С кем-то из партнеров созванивался по этому поводу?
— Да. Серега Сидорчук позвонил, поздравил с вызовом, с Андреем Ярмоленко общались на эту тему.

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Источник — zbirna.com

(12 голосов)

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Комментарии
    victorpolo
    online
      victorpolo, 27.05.2021 11:20
    0
    вот жена обрадовалась! ))) но, думаю, поймет!!! не каждого зовут туда!!! успехов Роману!!!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 27.05.2021 11:02
    0
    icebeer, 27.05.2021 10:32
    На каких авиалиниях ви-фи работает на 10к метров?
    Туркиш эйрлайнз, например
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 27.05.2021 10:34
    0
    icebeer, 27.05.2021 10:32
    На каких авиалиниях ви-фи работает на 10к метров?
    QatarAirways
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 27.05.2021 10:32
    0
    На каких авиалиниях ви-фи работает на 10к метров?
    Ссылка
    victorpolo
    online
      victorpolo, 27.05.2021 11:20
    0
    вот жена обрадовалась! ))) но, думаю, поймет!!! не каждого зовут туда!!! успехов Роману!!!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 27.05.2021 11:02
    0
    icebeer, 27.05.2021 10:32
    На каких авиалиниях ви-фи работает на 10к метров?
    Туркиш эйрлайнз, например
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 27.05.2021 10:34
    0
    icebeer, 27.05.2021 10:32
    На каких авиалиниях ви-фи работает на 10к метров?
    QatarAirways
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 27.05.2021 10:32
    0
    На каких авиалиниях ви-фи работает на 10к метров?
    Ссылка
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