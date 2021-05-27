Роман БЕЗУС: «О вызове в сборную Украины узнал на высоте 10 000 метров»

30-летний хавбек бельгийского «Гента» Роман Безус прокомментировал вызов в национальную сборную Украины на тренировочный сбор в рамках подготовки к Евро-2020.

— Твоя игра не осталась незамеченной главным тренером сборной Украины. Какой была твоя реакция на то, что тебя вызвали в главную команду страны?

— Если честно, то был небольшой шок, потому что я практически не сомневался в том, что в сборную на этот раз не попаду. А сейчас у меня словно выросли крылья. Жду не дождусь встречи с ребятами.

— Когда об этом узнал?

— В самолете, когда летел с семьей на отдых в Турцию. Посреди пути подключил Wi-Fi и увидел сообщение от администратора сборной Алексея Таргонского. Получается, приятную для себя информацию узнал на высоте 10 000 метров (улыбается).

— Соответственно, отпуск придется прервать?

— Да. Сегодня ночью я вылетаю в Киев, поскольку в 10:00 (разговор состоялся вчера вечером) нужно быть в посольстве Британии для получения визы. Двух-трех дней мне вполне достаточно, чтобы набраться сил.

— Когда должен прибыть в сборную?

— Если не возникнет никаких трудностей, то 28 мая вместе с командой я отправлюсь в Харьков, где сборная продолжит подготовку к Евро.

— С кем-то из партнеров созванивался по этому поводу?

— Да. Серега Сидорчук позвонил, поздравил с вызовом, с Андреем Ярмоленко общались на эту тему.