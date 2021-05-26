Безус вызван в сборную Украины

Хавбек «Гента» присоединится к команде Андрея Шевченко

  • 26.05.2021 12:03
  • 1951 просмотр
  • 14 комментариев
Безус вызван в сборную Украины
© УАФ. Роман Безус и Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника «Гента» Романа Безуса. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Безус присоединится к сборной 28 мая, когда команда выйдет из 4-дневного мини-отпуска и начнет заключительный этап подготовки к Евро-2020.

В нынешнем сезоне на счету Безуса 7 голов и 7 ассистов в 37 матчах за «Гент» во всех турнирах.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 26.05.2021 12:46
    -1
    Это не поможет
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 12:36
    -1
    DICTATOR_UA , 26.05.2021 12:12
    Рівень тутешніх експертів настільки високий, що тренер збірної йде в коменти за порадами
    Достатньо подивитись на рівень майстерності з якою Безус забив голи цієї весни.
    -
    Безус сильно підтягнув свій рівень. Як гравець атакувального плану на заміну - цілком може бути. Досвідчений. Єдине, що - йому треба дисципліна, бо фолить часто і тупо на рівному місці.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 26.05.2021 12:35
    -1
    Овва! я прям удивлен этому здравомыслию!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 12:26
    -1
    Alexander Киев, 26.05.2021 12:22
    Кулач нехай дома сидить? 15 голів наколотив, граючі у Ворсклі
    Шева не знает как его использовать
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 12:26
    +1
    Логично, Коваленко аут
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 12:22
    0
    Кулач нехай дома сидить? 15 голів наколотив, граючі у Ворсклі
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 26.05.2021 12:21
    0
    Как то напрашиволось. после его игры.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 26.05.2021 12:21
    0
    Как то напрашиволось. после его игры.
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 26.05.2021 12:13
    0
    coba777, 26.05.2021 12:10
    Шевченко читає спорт.уа?))))
    Так, читає)
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 26.05.2021 12:12
    0
    coba777, 26.05.2021 12:10
    Шевченко читає спорт.уа?))))
    Рівень тутешніх експертів настільки високий, що тренер збірної йде в коменти за порадами
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 26.05.2021 12:10
    +2
    Шевченко читає спорт.уа?))))
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 26.05.2021 12:07
    +1
    Лично для меня невызов стал бы последней каплей
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 26.05.2021 12:05
    0
    Я думал Шева не сделает этого.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 26.05.2021 12:04
    +6
    ну, лучше поздно..)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 26.05.2021 12:04
    +6
    ну, лучше поздно..)
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 26.05.2021 12:10
    +2
    Шевченко читає спорт.уа?))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.05.2021 12:26
    +1
    Логично, Коваленко аут
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 26.05.2021 12:07
    +1
    Лично для меня невызов стал бы последней каплей
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.05.2021 12:22
    0
    Кулач нехай дома сидить? 15 голів наколотив, граючі у Ворсклі
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 26.05.2021 12:21
    0
    Как то напрашиволось. после его игры.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 26.05.2021 12:21
    0
    Как то напрашиволось. после его игры.
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 26.05.2021 12:13
    0
    coba777, 26.05.2021 12:10
    Шевченко читає спорт.уа?))))
    Так, читає)
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 26.05.2021 12:12
    0
    coba777, 26.05.2021 12:10
    Шевченко читає спорт.уа?))))
    Рівень тутешніх експертів настільки високий, що тренер збірної йде в коменти за порадами
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 26.05.2021 12:05
    0
    Я думал Шева не сделает этого.
    Ссылка
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