Безус вызван в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника «Гента» Романа Безуса. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Безус присоединится к сборной 28 мая, когда команда выйдет из 4-дневного мини-отпуска и начнет заключительный этап подготовки к Евро-2020.
В нынешнем сезоне на счету Безуса 7 голов и 7 ассистов в 37 матчах за «Гент» во всех турнирах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Безус сильно підтягнув свій рівень. Як гравець атакувального плану на заміну - цілком може бути. Досвідчений. Єдине, що - йому треба дисципліна, бо фолить часто і тупо на рівному місці.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.