Безус вызван в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитника «Гента» Романа Безуса. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Безус присоединится к сборной 28 мая, когда команда выйдет из 4-дневного мини-отпуска и начнет заключительный этап подготовки к Евро-2020.

В нынешнем сезоне на счету Безуса 7 голов и 7 ассистов в 37 матчах за «Гент» во всех турнирах.