Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Для меня тактика – не главное»

Новый главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, стиль какого легендарного коуча будет прививать вице-чемпиону Украины.

«В «Сассуоло» у нас было не только владение мячом. Мы набрали очень много очков. Мы завершили чемпионат с таким же количеством очков, что и Рома. Мы побеждали такие команды как Милан. И если сейчас Вы поинтересуетесь, что важнее - как играет команда или получаемых результаты, то да - результат это главное. Но удивительно важно как мы достигаем этого результата. И у меня своя манера, своя философия, которая совпадает с философией «Шахтера». Конечно, Пеп - это образец для многих молодых и талантливых тренеров. Уже 15 лет как Гвардиола своего рода бог всех тренеров. Поэтому это нормально, когда от него можно взять что-то. Но на самом деле у меня есть свои мысли, свое видение футбола и стиль тренировок. Я могу менять их в зависимости от подбора футболистов, с которыми я буду работать. У меня очень яркие идеи как тренировать «Шахтер».

Для меня тактика - не самое главное. Для меня главное - найти для каждого футболиста такое место на поле, где он сможет себя лучше проявить и сможет помочь команде придерживаться нашего собственного игрового стиля и философии футбола. Каждый игрок должен знать свою роль. И если «Шахтер» хочет получить результат - я должен правильно объяснить свое видение. Мне очень важно еще до начала летних сборов понять, какие футболисты со мной, а кто покинет команду», - сказал Де Дзерби.

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