Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Для меня тактика – не главное»

Итальянский специалист рассказал, стиль какого легендарного коуча будет прививать «Шахтеру»

  • 27.05.2021 09:40
  • 610 просмотров
  • 4 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Для меня тактика – не главное»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Новый главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, стиль какого легендарного коуча будет прививать вице-чемпиону Украины.

«В «Сассуоло» у нас было не только владение мячом. Мы набрали очень много очков. Мы завершили чемпионат с таким же количеством очков, что и Рома. Мы побеждали такие команды как Милан. И если сейчас Вы поинтересуетесь, что важнее - как играет команда или получаемых результаты, то да - результат это главное. Но удивительно важно как мы достигаем этого результата. И у меня своя манера, своя философия, которая совпадает с философией «Шахтера». Конечно, Пеп - это образец для многих молодых и талантливых тренеров. Уже 15 лет как Гвардиола своего рода бог всех тренеров. Поэтому это нормально, когда от него можно взять что-то. Но на самом деле у меня есть свои мысли, свое видение футбола и стиль тренировок. Я могу менять их в зависимости от подбора футболистов, с которыми я буду работать. У меня очень яркие идеи как тренировать «Шахтер».

Для меня тактика - не самое главное. Для меня главное - найти для каждого футболиста такое место на поле, где он сможет себя лучше проявить и сможет помочь команде придерживаться нашего собственного игрового стиля и философии футбола. Каждый игрок должен знать свою роль. И если «Шахтер» хочет получить результат - я должен правильно объяснить свое видение. Мне очень важно еще до начала летних сборов понять, какие футболисты со мной, а кто покинет команду», - сказал Де Дзерби.

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Источник — BurBuzz

(6 голосов)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 27.05.2021 10:14
    -1
    bullyUA, 27.05.2021 09:53
    "Мы завершили чемпионат с таким же количеством очков, что и Рома."
    Так тренера Ромы Фонсеку выгнали за такое количество очков.
    Так и тренера Юве бы уволили, Милана, Аталанты.. а тренера Пармы, Кротоне, Торино - на руках бы носили. У каждого клуба свои задачи и реальная планка на сезон. Возьми даже наш чемпионат, для ДНА киевского 6 место в УПЛ - смена тренера, а для Ингульца - ТОП результат. Хотя, кому я это пишу.. тебе же лишь бы выср*ть хоть что-то на Шахтёр, хоть где-то найти зраду, по этому - гуляй
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 27.05.2021 10:10
    +2
    Для мене тактика не головне - головне гроші !!! І знайти місце для своїх братів по Сассуоло, на полі в Шахтарі.PS. І мову не вчи, а то мозги собі заб"єш непотрібним, так на два роки. Цікаво с ким будеш говорити українською), рік роздуплятися.
    Ссылка
    nextar
    online
      nextar, 27.05.2021 09:58
    +1
    А что он всё время в кармане ищет как Кива?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.05.2021 09:53
    +1
    "Мы завершили чемпионат с таким же количеством очков, что и Рома."
    Так тренера Ромы Фонсеку выгнали за такое количество очков.
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 27.05.2021 10:10
    +2
    Для мене тактика не головне - головне гроші !!! І знайти місце для своїх братів по Сассуоло, на полі в Шахтарі.PS. І мову не вчи, а то мозги собі заб"єш непотрібним, так на два роки. Цікаво с ким будеш говорити українською), рік роздуплятися.
    Ссылка
    nextar
    online
      nextar, 27.05.2021 09:58
    +1
    А что он всё время в кармане ищет как Кива?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.05.2021 09:53
    +1
    "Мы завершили чемпионат с таким же количеством очков, что и Рома."
    Так тренера Ромы Фонсеку выгнали за такое количество очков.
    Ссылка
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