Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Если потребуется, буду изучать украинский язык»

Новоиспеченный главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, в каком направлении клуб будет работать на трансферном рынке.
«Сейчас с Дарио Срной и Жозе Боту будем общаться и посмотрим, за счет каких игроков можем улучшить уровень «Шахтера». И прежде всего важно понять, на каких позициях мы нуждаемся футболистов. И уже потом будем рассматривать приобретение новичков.
Думаю, что нам нужен один защитник, один полузащитник и один нападающий. Потому что у нас сейчас травмированы Бондарь и Мораес. И пока непонятно, как эти проблемы решать.
Как буду общаться с игроками? Признаюсь Вам, что это будет самая большая сложность. Но со мной всегда будет переводчик. Я немного знаю испанский и английский. И поэтому считаю, что мы найдем общий язык. А вообще футбол - это международный язык. И поэтому думаю, что сможем без проблем понять друг друга с футболистами. И если потребуется - буду изучать украинский или русский языки», - сказал Де Дзерби.
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Источник — BurBuzz
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