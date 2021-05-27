Маркус РЭШФОРД: «Я очень разочарован»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение от испанского «Вильярреала» (1:1, 10:11 по пен.).

«Я очень разочарован. Это чувство трудно объяснить. Мы приехали сюда победить. Мы так много работали на протяжении всего сезона, и у нас была возможность выиграть трофей. Может, не сейчас, но нам нужно взглянуть на эту игру и понять, над чем мы должны работать.

Я обещаю болельщикам: мы не сдадимся лишь потому, что сегодня проиграли. Мы должны делать все возможное на поле. Мы близки к цели. Я клянусь - мы близки. Но этого мало», - сказал Рэшфорд.