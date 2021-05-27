СРНА: «Будь я тренером сборной Украины, обратил бы внимание на Де Дзерби»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что обратил бы внимание на идеи нового тренера «горняков» Роберто Де Дзерби, если бы работал в сборной Украины.
- Поговаривают, что в сборной Украины Андреа Мальдера разбирает выход команды из обороны именно по игре «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Правда ли это?
- Я не знаю, правда ли это, но, если тренерский штаб сборной Украины так делает, значит, это — правильное решение. Если бы я был тренером сборной Украины, то тоже обратил бы внимание на игру «Сассуоло» как в обороне, так и в атаке.
Источник — Футбол 1/2/3
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