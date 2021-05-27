СРНА: «Будь я тренером сборной Украины, обратил бы внимание на Де Дзерби»

Специалист считает, что идеи нового наставника «Шахтера» достойны изучения

  • 27.05.2021 05:34
  • 1632 просмотра
  • 2 комментария
СРНА: «Будь я тренером сборной Украины, обратил бы внимание на Де Дзерби»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна считает, что обратил бы внимание на идеи нового тренера «горняков» Роберто Де Дзерби, если бы работал в сборной Украины.

- Поговаривают, что в сборной Украины Андреа Мальдера разбирает выход команды из обороны именно по игре «Сассуоло» Роберто Де Дзерби. Правда ли это?
- Я не знаю, правда ли это, но, если тренерский штаб сборной Украины так делает, значит, это — правильное решение. Если бы я был тренером сборной Украины, то тоже обратил бы внимание на игру «Сассуоло» как в обороне, так и в атаке.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 27.05.2021 07:17
    0
    Значить Де Дзербі - серйозний тренер. Новатор.
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    dima.krot
    online
      dima.krot, 27.05.2021 07:15
    0
    Желтизной от заголовка так и прет.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 27.05.2021 07:17
    0
    Значить Де Дзербі - серйозний тренер. Новатор.
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 27.05.2021 07:15
    0
    Желтизной от заголовка так и прет.
    Ссылка
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