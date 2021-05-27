В поединке 28-го тура Первой лиги Украины киевская «Оболонь» на выезде обыграла краматорский «Авангард» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Авангард» Краматорск — «Оболонь» — 1:2
Голы: Сафонов, 90 — Суханов, 19, Мурза, 87
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сафонов (Авангард Кр).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Мурза (Оболонь).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Суханов (Оболонь).
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Источник — ФК Оболонь
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