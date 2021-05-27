ТАЙСОН: «Мы в 1/8 финала Кубка Либертадорес!»

33-летний вингер бразильского «Интернасьонала» Тайсон, который ранее выступал за харьковский «Металлист» и донецкий «Шахтер», прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

«1/8 финала Кубка Либретадорес!! «Интернасьонал»!! Бывают хорошие дни, бывают плохие дни. Но одно не меняется — каждый день с нами Бог», — написал Тайсон.

В последнем матче группового этапа «Интернасьонал» сыграл вничью с боливийским «Олвейз Рэди» (0:0).