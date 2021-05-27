Тайсон помог Интернасьоналу пробиться в плей-офф Кубка Либертадорес

33-летний полузащитник бразильского «Интеранасьонала» Тайсон, ранее выступавший за харьковский «Металлист» и донецкий «Шахтер», принял участие в поединке группового раунда Кубка Либертадорес против боливийского клуба «Олвейз Рэди» (0:0).

Тайсон вышел на поле с капитанской повязкой и провел полный матч.

Ничья позволила «Интернасьоналу» набрать 10 очков и занять итоговое первое место в группе В, опередив «Олимпию Асунсьон» (9 очков), «Депортиво Тачиру» (9 очков) и «Олвейз Рэди» (7 очков).

Соперник «Интерансьонала» в 1/8 финала Кубка Либертадорес станет известен позже.

«Интернасьонал» — «Олвейз Рэди» — 0:0