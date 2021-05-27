Этьен КАПУ: «Эмери снова показал мастер-класс»

32-летний полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти) в финале Лиги Европы.
«Я даже и не думал о том, что могу выиграть этот трофей, когда начался сезон, а я был в «Уотфорде». Но всему есть свои причины. У меня была возможность приехать сюда, и в итоге я выиграл трофей. Это самое важное для нас.
Когда на кону трофей, конечно, я буду полон энергии. Это психология каждого из нас. Я очень счастлив выиграть сегодня. Секрет Эмери? Он — прекрасный тренер. Ему больше нечего доказывать. Сегодня он снова показал мастер-класс», — отметил Капу.
Источник — УЕФА
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