ФОТО. Форвард Динамо поздравил Вильярреал с победой в Лиге Европы

Контракт Франа Соля принадлежал испанскому клубу с 2014 по 2016 годы

  • 27.05.2021 02:18
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ФОТО. Форвард Динамо поздравил Вильярреал с победой в Лиге Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль, выступающий за «Тенерифе» на правах аренды, поздравил «Вильярреал» с победой в Лиге Европы. В финале испанская команда одолела «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти).

«Поздравляю «Вильярреал» и его фанатов с победой в Лиге Европы. Очень рад за всех вас. Носить эту футболку было честью. Наслаждайтесь!!», — написал Фран.

Летом 2014 года Соль перешел в «Вильярреал» из мадридского «Реала» в качестве свободного агента и пробыл в клубе до 2016 года. За первую команду «Вильярреала» Соль сыграл всего 2 матча, за «Вильярреал Б» провел 73 поединка, где забил 27 мячей.

Из «Вильярреала» Соль перебрался в нидерландский «Виллем II» также в качестве свободного агента, откуда зимой 2019 года его и выкупило «Динамо» за €3,5 миллиона.

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Источник — Instagram

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