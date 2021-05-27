ВИДЕО. Первый трофей Вильярреала. Награждение победителей Лиги Европы

Испанский клуб победил «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти

  • 27.05.2021 02:00
  • 84 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Первый трофей Вильярреала. Награждение победителей Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский «Вильярреал» выиграл первый европейский трофей в клубный истории, победив «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти (1:1, пен – 11:10) в финальном матче Лиги Европы.

Церемония награждения победителей.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.05.2021 02:19
    0
    Радий за Вільярреал. Перший серйозний трофей. Для МЮ був би один з багатьох.
    Іспанському клубу перемога набагато важливіша.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.05.2021 02:19
    0
    Радий за Вільярреал. Перший серйозний трофей. Для МЮ був би один з багатьох.
    Іспанському клубу перемога набагато важливіша.
    Ссылка
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